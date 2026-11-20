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Coğrafi işaretli Tokat yağlısı, hamuru ve altın sarısı rengiyle Tokat'ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

IHA Tokat’ta hamuru ve altın sarısı rengiyle öne çıkan coğrafi işaretli Tokat yağlısı, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Gece başlayan mesai

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan asırlık lezzet Tokat yağlısını sabaha yetiştirmek için Tokat'taki fırıncılar gece mesaiye başlıyor.

Bezelere ayrılan hamur, yoğrulduktan sonra merdaneyle ince ince açılıyor.

IHA 30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, yağlıya lezzetini hamurun her katına sürülen yağın verdiğini belirtti.

Tepsilere dizilen hamurların her katına yağ sürülerek katlanıyor.

Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen yağlılar, sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor.

Sabahın erken saatlerinde fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Tokat yağlısı almak için sıraya giriyor.

IHA Okur, Tokat yağlısının kentte kahvaltılarda sıkça tüketildiğini ve şehir dışından gelenlerin de bu lezzeti tercih ettiğini belirtti. Yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çeken Okur, asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Usta Davut Okur anlattı

30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, yağlıya lezzetini hamurun her katına sürülen yağın verdiğini belirtti.

IHA Her katına yağ sürülerek katlanan hamurlar tepsilere diziliyor. Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen yağlılar, sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Tokat yağlısı almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Okur, hazırlığa gece saat 01.30 sıralarında başladıklarını söyledi. Hamuru yoğurma, açma ve yağlama işlemlerinin sabah saat 05.00'e kadar sürdüğünü, ardından yağlıları pişirdiklerini aktardı.

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IHA Tokat'ta fırıncılar, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan asırlık lezzet Tokat yağlısını sabaha yetiştirmek için gece mesaiye başlıyor. Yoğrulup bezelere ayrılan hamur, merdaneyle ince ince açılıyor.

Tokat yağlısının kentte kahvaltılarda sıkça tüketildiğini belirten Okur, şehir dışından gelenlerin de bu lezzeti tercih ettiğini kaydetti.

IHA Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Tokat yağlısı almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Usta yetişmiyor endişesi

Yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çeken Okur, asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar ise Tokat yağlısının kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu, her sabah Tokat yağlısı yediklerini belirtti.

IHA Yoğrulup bezelere ayrılan hamur, merdaneyle ince ince açılıyor. Her katına yağ sürülerek katlanan hamurlar tepsilere diziliyor.

IHA 30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, yağlıya lezzetini hamurun her katına sürülen yağın verdiğini belirtti. Gece saat 01.30 sıralarında hazırlığa başladıklarını belirten Okur, hamuru yoğurma, açma ve yağlama işlemlerinin sabah saat 05.00'e kadar sürdüğünü, ardından yağlıları pişirdiklerini aktardı.

IHA Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen yağlılar, sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor.

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