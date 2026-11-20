Tokat'ta hamuru ve altın sarısı rengiyle öne çıkan coğrafi işaretli Tokat yağlısı, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Fırıncılar yağlıyı sabaha yetiştirmek için gece mesaiye başlıyor.
Coğrafi işaretli Tokat yağlısı, hamuru ve altın sarısı rengiyle Tokat'ta sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Gece başlayan mesai
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan asırlık lezzet Tokat yağlısını sabaha yetiştirmek için Tokat'taki fırıncılar gece mesaiye başlıyor.
Bezelere ayrılan hamur, yoğrulduktan sonra merdaneyle ince ince açılıyor.
Tepsilere dizilen hamurların her katına yağ sürülerek katlanıyor.
Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen yağlılar, sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor.
Sabahın erken saatlerinde fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, Tokat yağlısı almak için sıraya giriyor.
Usta Davut Okur anlattı
30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, yağlıya lezzetini hamurun her katına sürülen yağın verdiğini belirtti.
Okur, hazırlığa gece saat 01.30 sıralarında başladıklarını söyledi. Hamuru yoğurma, açma ve yağlama işlemlerinin sabah saat 05.00'e kadar sürdüğünü, ardından yağlıları pişirdiklerini aktardı.
Tokat yağlısının kentte kahvaltılarda sıkça tüketildiğini belirten Okur, şehir dışından gelenlerin de bu lezzeti tercih ettiğini kaydetti.
Usta yetişmiyor endişesi
Yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çeken Okur, asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.
Vatandaşlar ise Tokat yağlısının kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu, her sabah Tokat yağlısı yediklerini belirtti.
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