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Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 ayrı mutfağın lezzetleri, Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde 196 ülkeden gelen katılımcılara sunuluyor.

Antalya’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Kayseri’ye uzanan coğrafi işaretli yöresel lezzetler, ziyaretçilere Türkiye’nin mutfak zenginliğini tanıtıyor. Sıfır Atık Vakfı’nın COP31 Alanı’nda Türkiye’de ilk kez açtığı Sıfır Atık Mutfağı da ilgi görüyor.

IHA Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 ayrı mutfak ile 196 ülkeden gelen katılımcılara Türkiye’nin lezzetleri sunuluyor.

196 ülkeden gelen delegeler, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) Mavi Bölge’de toplantı ve müzakerelerini sürdürüyor. Öğle aralarında ise Yeşil Bölge’de Anadolu’nun zengin mutfağını deneyimleyebiliyor.7 Bölge 7 Mutfak alanındaki restoranlar, coğrafi işaretli yemekleriyle dikkat çekiyor. Alanda Antalya, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Türk Dünyası, Konya ve Trabzon mutfakları yer alıyor.

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Antalya Valiliği koordinasyonundaki Antalya Evi’nin menüsünde yöresel köfte piyaz, geleneksel hibeş, gözleme ve Yörük kültürünün yemekleri bulunuyor. Trabzon mutfağında ise kuymak, pepeçura ve Laz böreği gibi farklı tatlar sunuluyor.

Kayseri sofrasında Develi cıvıklısı ve kurşun aşı çorbası, Gaziantep mutfağında beyran, içli köfte ve nohut dürüm menüdeki yemekler arasında yer alıyor. Çankırı sofrasında ise tutmaç, yaren güveci ve sarımsaklı et bulunuyor.

IHA Antalya’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Kayseri’ye uzanan yöresel lezzetler, coğrafi işaretli yemekleriyle ziyaretçilere Türkiye’nin mutfak zenginliğini tanıtıyor. Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’de ilk kez COP31 Alanı’nda açtığı Sıfır Atık Mutfağı da ilgi görüyor.

Sıfır Atık Mutfağı ilk kez COP31 Alanı’nda

Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’de ilk kez COP31 Alanı’nda açtığı Sıfır Atık Mutfağı büyük ilgi görüyor. Mutfakta Türk Lehçesi, Kıyı, Helvahane, Miras ve Ocak adlı 5 ayrı butik restoran ziyaretçileri ağırlıyor.

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IHA Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 ayrı mutfak ile 196 ülkeden gelen katılımcılara Türkiye’nin lezzetleri sunuluyor.

Vakıf, restoranların giriş fuayesinde Sıfır Atık’ı görsel olarak anlatan bir sergi de açtı. Sergide sebze ve meyve atıklarından yapılan marmelat, reçel ve balık köftesi gibi 20 farklı yiyecek, cam kavanozlarda ve açıklamalı panolarla sergileniyor.

Yemek sonrasında kürdan isteyen misafirlere salon şefleri misvak veriyor ve nasıl kullanılacağını anlatıyor.

IHA Antalya’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Kayseri’ye uzanan yöresel lezzetler, coğrafi işaretli yemekleriyle ziyaretçilere Türkiye’nin mutfak zenginliğini tanıtıyor. Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’de ilk kez COP31 Alanı’nda açtığı Sıfır Atık Mutfağı da ilgi görüyor.

Erhan Bideci artan ürünlerin akıbetini anlattı

Sıfır Atık Vakfı Mutfak Sorumlusu Erhan Bideci, artan ürünlerin nasıl değerlendirildiğini örnekle anlatarak şunları söyledi:

"Örneğin Kıyı Restoranımızda balığımız var, Ocak Restoranımızda yaprak sarmamız var. Yaprak sarmayı hazırlarken üretim esnasında arta kalan yapraklar oluyor. Biz bunları çöpe atmayız. Kıyı Restoranımızda hazırladığımız balığı o yaprakla sararız ve asma yaprağında balık olarak menümüzde misafirlerimize tekrar sunarız. Menümüzde ayva tatlımız var. Ayvanın ayıklanan kısımlarını da rondodan geçirerek kıvam veririz. Bunu başka bir ürünümüzde marmelat ya da tabak dekoru olarak sunabiliriz. Köftede bayat ekmek bulamazsak galeta unuyla bağlarız. Kılçık da aynı etkiyi veriyor, toz haline gelince köfteyi bağlamakta kullanabiliyoruz. Balık köftemiz de menünün en lezzetli ürünlerinden biri" dedi.

IHA Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 ayrı mutfak ile 196 ülkeden gelen katılımcılara Türkiye’nin lezzetleri sunuluyor.

Tekmen: Hiçbir ürün çöpe gitmiyor

Çankırı Mutfak Şefi Sefer Tekmen de COP31’de konukları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Yemeklerinden tutmaç çorbası, sarımsaklı et, yaren güveci ve bamya için coğrafi işaretli olduklarını belirten Tekmen, mutfakta Sıfır Atık’la yemek hazırlamaya özen gösterdiklerini vurguladı.

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IHA Antalya’dan Gaziantep’e, Trabzon’dan Kayseri’ye uzanan yöresel lezzetler, coğrafi işaretli yemekleriyle ziyaretçilere Türkiye’nin mutfak zenginliğini tanıtıyor. Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’de ilk kez COP31 Alanı’nda açtığı Sıfır Atık Mutfağı da ilgi görüyor.

Soğanın kabuğunu dahi değerlendirdiklerini belirten Tekmen, şöyle devam etti:

"Çankırı yaren güvecinde biberlerin saplarını, çekirdeklerini biriktirip kompost yapıp toprağa veriyoruz. Soğanın kabuklarını topluyoruz, sirkeyle ıslatıyoruz; onu da kompost yapıp bitkilere veriyoruz, bitkileri coşturuyor. Terbiyede yumurta kullanıyoruz. Yumurtanın kabuğunu fırında hafifçe ısıtıyoruz, döveçle dövüp ıslatarak onu da bitkilere veriyoruz. Hiçbir ürün çöpe gitmiyor, yüzde 90’ı geri dönüşümlü"

IHA Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nde, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 ayrı mutfak ile 196 ülkeden gelen katılımcılara Türkiye’nin lezzetleri sunuluyor.

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