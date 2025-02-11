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Akın Gürlek'i hedef alan CHP Gençlik Kolları Başkanı'na hapis istemi

Akın Gürlek'i hedef alan CHP Gençlik Kolları Başkanı'na hapis istemi

16:3311/02/2025, Salı
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Cem Aydın'ın 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Cem Aydın'ın 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı
Cem Aydın
hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Başsavcı 'mağdur' sıfatıyla yer aldı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.


İddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği, Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu kaydedildi.


#CHP
#Cem Aydın
#Akın Gürlek

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