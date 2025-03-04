TBMM grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rozet takacağı Beker, partiyi ikiye böldü. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından “Sayın Adnan Beker’in partimize katılacağına ilişkin haberlerin doğru olmamasını umuyorum. Siyasi hafıza, ilkelere bağlılık ve ahlaki tutarlılık, siyasetin temel taşlarıdır. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayına oy vermediğini beyan eden, Erdoğan’ı destekleyen, Altılı Masa hakkında ‘Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemez’ gibi sığ ifadeler kullanan Beker’in Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılması, parti örgütümüzde ve tabanda haklı soru işaretleri yarata-caktır. Bu görüş dahi Beker’in partimize katılmasını izah etmekte yetersiz kalır. CHP rozeti işportaya düşürülemez” ifadelerini kullandı. Beker’in CHP’ye katılmasına bir tepki de Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’tan geldi. Öztrak, "Yaptığı açıklamalarla başta CHP kadrolarına ve kurumsal kimliğine sistemli olarak saldıran bağımsız milletvekilinin, partimize geçeceğine dair haberlerin doğru olmadığını umuyorum” ifadelerini kullandı.