Seçim yaklaşınca görüşürüz

CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçime katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Tekrar görüşürüz” mesajı gönderdi.
CHP İl Danışma Kurulu’nda konuşan Yavaş, “Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin. Buna da itirazımız olmadığını söyledim ancak ben ‘Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın. Vatandaşlarımızın dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim” dedi. Bu durumun görüşlerde farklılık oluşturmadığını belirten Yavaş, “Üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz tekrar her şeyi gözden geçiririz” ifadesini kullandı. Yavaş, Özel ve İmamoğlu, adaylık tartışmaları sırasında 9 Şubat’ta bir araya gelmişti.