Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Seçim yaklaşınca görüşürüz

Seçim yaklaşınca görüşürüz

04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçime katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Tekrar görüşürüz” mesajı gönderdi.

CHP İl Danışma Kurulu’nda konuşan Yavaş, “Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin. Buna da itirazımız olmadığını söyledim ancak ben ‘Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın. Vatandaşlarımızın dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim” dedi. Bu durumun görüşlerde farklılık oluşturmadığını belirten Yavaş, “Üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz tekrar her şeyi gözden geçiririz” ifadesini kullandı. Yavaş, Özel ve İmamoğlu, adaylık tartışmaları sırasında 9 Şubat’ta bir araya gelmişti.



#Siyaset
#CHP
#Mansur Yavaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADANA SAHUR VAKTİ 2025: Adana'da sahur saat kaçta? 3 Mart Adana İmsakiye