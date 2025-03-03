Seçim yaklaşınca görüşürüz

CHP İl Danışma Kurulu’nda konuşan Yavaş, “Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin. Buna da itirazımız olmadığını söyledim ancak ben ‘Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın. Vatandaşlarımızın dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın’ görüşündeyim” dedi. Bu durumun görüşlerde farklılık oluşturmadığını belirten Yavaş, “Üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz tekrar her şeyi gözden geçiririz” ifadesini kullandı. Yavaş, Özel ve İmamoğlu, adaylık tartışmaları sırasında 9 Şubat’ta bir araya gelmişti.