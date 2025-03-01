Özel’e ilk dava Bayraktaroğlu’ndan

Özgür Özel.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan ihraç edilen teğmenler konusunda hedef aldığı komutanlar dava açtı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun tazminat davası açtığını söyleyen kaynaklar, birkaç gün içinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun da Özel’e dava açacağını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de Özel’e dava açacağı ifade edildi. Komutanların Özel'e tazminat davası açacağı belirtilmişti.
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