Özgür Özel ayağını denk al

Özgür Özel’in çok konuştuğunu ancak boş konuştuğunu ifade eden Erdoğan, “Diyet borcu, Sayın Özel’i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Sayın Özel’in ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur. Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir.

Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin”