Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özgür Özel ayağını denk al

Özgür Özel ayağını denk al

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, komuta kademesini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki gösterdi: Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum: ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kuvvet komutanlarına “Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. “Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz” diyen Erdoğan, “Ana muhalefet, yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken biz, ‘ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz?’ bunun mücadelesini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

HER YERDEN YOLSUZLUK FIŞKIRIYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın gündemindeki konularla, muhalefetin gündemini meşgul eden meseleler arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Erdoğan, “Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini milletimize tekrar göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye başkanlarının ifadesiyle ‘yamyamlık’ fışkırıyor. ‘Bundan daha kötü ne olabilir?’ dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha mide bulandırıcı, Türkiye’nin ana muhalefet partisi adına daha utanç verici bir skandal patlak veriyor” dedi.

SAHTEKARLIKLARI AÇIKLA

Ana muhalefet cephesindeki süfli tartışmaları, bilhassa CHP seçmenlerinin büyük bir mahcubiyetle takip ettiğine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

Ortaya dökülen turpları gördükçe eminim bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor. ‘Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz?’, ‘Sizin hiç mi hukuka, nizama, ahlaka uygun icraatınız olmaz?’, ‘Sizin hiç mi şaibesiz, hiç mi katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz?’, ‘Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi düşürdüğünüz hallerden hiç mi utanmıyorsunuz?’ Sayın Özel, milletin kürsüsünü önüne gelene sataştığı polemik kürsüsüne çevireceğine şayet yüzü ve yüreği varsa çıksın, bunlara bir cevap versin. Sayın Özel, AK Parti’nin millete hizmet davasında ‘Ben de varım’ diyenlere çamur atacağına, çıksın şaibe ve usulsüzlük iddialarını cevaplandırsın. Sayın Özel, para kulelerini, şişirilmiş konser faturalarını, hısım akraba çiftliğine dönüştürdükleri belediyelerdeki sahtekarlıkları açıklasın.

HADDİNİ BİLECEKSİN

Özgür Özel’in çok konuştuğunu ancak boş konuştuğunu ifade eden Erdoğan, “Diyet borcu, Sayın Özel’i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Sayın Özel’in ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur. Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir.
Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin”
dedi.

ÇANLAR SENİN İÇİN ÇALIYOR

Özel’e yönelik “
Sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz.”
ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu
: “Gereği neyse ben de komuta kadememizi toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut, diğer her noktada bunlara davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı, ne kadar erken kendine gelirse hem partisi hem de ülkemiz siyaseti itibarıyla o derece faydalı olacaktır. Diğer türlü Bay Kemal’i götüren çanlar, çok yakında bu sefer kendisi için çalmaya başlayacaktır.”

Toksik zihniyetten kurtulmaları gerek

  • Herkesin, kendi sorununu çözemeyenin başkasının derdine derman olamayacağı gerçeğini bildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Kendisi sürekli kriz üreten bir yapıdan, milletin ve memleketin sıkıntılarına çare bulması beklenemez. Ne diyor atalarımız? ‘Kendisi muhtacı himmete dede, nerede kaldı gayriye himmet ede’. Bunların da kendileri dışında başka hiç kimseye bir faydaları yok. Muhalefet, kongre hitabımızda detaylıca anlattığımız toksik zihniyetinden kurtulmadan vatandaşın gözünde muteber bir alternatife dönüşemez. Karşımızdaki bu manzara aslında nasıl ağır bir vebal altında olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü biz koltuk kapma yarışı değil, hizmette bayrak yarışı yapıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz, istikbaliyiz, istiklalinin güvencesiyiz, birlik ve dirliğinin teminatıyız.”

Muhalefetin hazımsızlığı doğal

  • AK Parti siyasetinde her kongrenin yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Önümüzdeki dönem, bir şahlanış dönemi olacaktır. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir” dedi. Teşkilata seselenen Erdoğan, “Sizlerden de hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız AK Parti’de tasfiye olmaz, sadece takviye olur” ifadesini kullandı.

Nice yıllara

  • 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü hem siyasiler hem de bazı dünya liderleri kutladı. İlk kutlama mesajı AK Parti’den geldi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştıkları mesajlarla Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı.

Ramazan’da sahada olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine iftar ve sahur arasında vatandaşla iç içe olun talimatı vererek “Çalınmadık kapı bırakılmasın. Sürekli sahada olun. Gerek iftar programlarında gerek sahur programlarında vatandaş ile hemhal olun. Sahayı terk etmeyin” dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Siyaset
#Özgür Özel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: Sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İl il Ramazan imsak vakitleri