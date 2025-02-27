Özgür Özel ayağını denk al

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, komuta kademesini hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki gösterdi: Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum: ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda kuvvet komutanlarına “Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. “Rakiplerimiz koltuk kavgasından başlarını bile kaldıramazken biz yeni reform paketleriyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz” diyen Erdoğan, “Ana muhalefet, yolsuzluk, hırsızlık ve belediyeleri yağmalama batağına giderek daha fazla saplanırken biz, ‘ülkemizi nasıl dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltiriz?’ bunun mücadelesini veriyoruz” ifadelerini kullandı.
HER YERDEN YOLSUZLUK FIŞKIRIYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın gündemindeki konularla, muhalefetin gündemini meşgul eden meseleler arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten Erdoğan, “Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar, özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini milletimize tekrar göstermiştir. Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye başkanlarının ifadesiyle ‘yamyamlık’ fışkırıyor. ‘Bundan daha kötü ne olabilir?’ dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha mide bulandırıcı, Türkiye’nin ana muhalefet partisi adına daha utanç verici bir skandal patlak veriyor” dedi.
SAHTEKARLIKLARI AÇIKLA
Ana muhalefet cephesindeki süfli tartışmaları, bilhassa CHP seçmenlerinin büyük bir mahcubiyetle takip ettiğine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
Ortaya dökülen turpları gördükçe eminim bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor. ‘Sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz?’, ‘Sizin hiç mi hukuka, nizama, ahlaka uygun icraatınız olmaz?’, ‘Sizin hiç mi şaibesiz, hiç mi katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz?’, ‘Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi düşürdüğünüz hallerden hiç mi utanmıyorsunuz?’ Sayın Özel, milletin kürsüsünü önüne gelene sataştığı polemik kürsüsüne çevireceğine şayet yüzü ve yüreği varsa çıksın, bunlara bir cevap versin. Sayın Özel, AK Parti’nin millete hizmet davasında ‘Ben de varım’ diyenlere çamur atacağına, çıksın şaibe ve usulsüzlük iddialarını cevaplandırsın. Sayın Özel, para kulelerini, şişirilmiş konser faturalarını, hısım akraba çiftliğine dönüştürdükleri belediyelerdeki sahtekarlıkları açıklasın.
HADDİNİ BİLECEKSİN
ÇANLAR SENİN İÇİN ÇALIYOR
Toksik zihniyetten kurtulmaları gerek
- Herkesin, kendi sorununu çözemeyenin başkasının derdine derman olamayacağı gerçeğini bildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Kendisi sürekli kriz üreten bir yapıdan, milletin ve memleketin sıkıntılarına çare bulması beklenemez. Ne diyor atalarımız? ‘Kendisi muhtacı himmete dede, nerede kaldı gayriye himmet ede’. Bunların da kendileri dışında başka hiç kimseye bir faydaları yok. Muhalefet, kongre hitabımızda detaylıca anlattığımız toksik zihniyetinden kurtulmadan vatandaşın gözünde muteber bir alternatife dönüşemez. Karşımızdaki bu manzara aslında nasıl ağır bir vebal altında olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü biz koltuk kapma yarışı değil, hizmette bayrak yarışı yapıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz, istikbaliyiz, istiklalinin güvencesiyiz, birlik ve dirliğinin teminatıyız.”
Muhalefetin hazımsızlığı doğal
- AK Parti siyasetinde her kongrenin yasal bir zorunluluğun ifasının ötesinde anlam ve öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Önümüzdeki dönem, bir şahlanış dönemi olacaktır. Muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir” dedi. Teşkilata seselenen Erdoğan, “Sizlerden de hizipçiliği, ekipçiliği, eski-yeni diye ayrımları asla kapınıza yaklaştırmamanızı özellikle bekliyorum. Unutmayınız AK Parti’de tasfiye olmaz, sadece takviye olur” ifadesini kullandı.
Nice yıllara
- 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü hem siyasiler hem de bazı dünya liderleri kutladı. İlk kutlama mesajı AK Parti’den geldi. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştıkları mesajlarla Erdoğan’ın doğum gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan’ı arayarak doğum gününü kutladı.
Ramazan’da sahada olun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerine iftar ve sahur arasında vatandaşla iç içe olun talimatı vererek “Çalınmadık kapı bırakılmasın. Sürekli sahada olun. Gerek iftar programlarında gerek sahur programlarında vatandaş ile hemhal olun. Sahayı terk etmeyin” dedi.