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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü

13:5026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
DHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#İlham Aliyev
#Azerbaycan

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