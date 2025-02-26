Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocalı Katliamı'nın acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum." dedi.
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