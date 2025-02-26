Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocalı Katliamı'nın acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocalı Katliamı'nın acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:5526/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum." dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hocalı Katliamı
#Azerbaycan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi