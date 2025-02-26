Musayev, Azerbaycan ordusunun Eylül 2023'te gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda Hocalı'nın tamamen özgürleştirildiğini ve yeniden asıl sahiplerinin kontrolüne geçtiğini hatırlatarak,

"Hocalı kurtarıldığında çocuklar gibi sevindik. Ben 'sadece bir gün Hocalı'yı yeniden göreyim sonra öleyim' diye dua ediyordum. Şimdi çok şükür Hocalı'yı ne zaman istesek görebiliyoruz. Devlet orada bizim için evler inşa ediyor. Evlerimiz tamamlandığında döneceğiz. Allah bir daha Azerbaycan halkına böyle acı göstermesin."