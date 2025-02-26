"Hocalı Katliamı" 20. yüzyılın en acımasız vahşetlerinden biri olarak tarihe geçti. Ermenilerin Azerbaycan Türklerine karşı yaptığı bu saldırıda 613 Azeri hayatını kaybetti.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 1992'de yaşanan savaşta Ermeni güçlerinin Hocalı'da 613 sivili öldürdüğü katliam, tanıkların hafızasında silinmeyen izler bıraktı.
26 Şubat 1992 yılında 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerine karşı yapıldı. Tarihe, "Hocalı Katliamı" diye geçen vahşet, 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı acımasızca katledildi. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.
Ermeniler hak iddiasında bulunmaya başladılar
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.
Akılalmaz işkenceler
Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti. Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifadeleri, Hocalı sakinlerinin kafa derilerinin soyulması, kurak, burun, organlarının kesilmesi, gözlerinin çıkartılması gibi kadın, yaşlı ve çocuk ayrımı yapılmaksızın akılalmaz işkencelere maruz kaldığını açıkça kanıtlıyor.
Katliamın tanığı korkunç saldırıları anlattı
Ermeni güçlerce annesi ve 2 oğluyla birlikte esir alınan ve ağır işkencelere maruz kalan Selim Musayev, Ermenilerin 25 Şubat 1992'de akşam saatlerinden itibaren farklı yönlerden saldırıya geçtiğini, kasabayı yoğun top ve füze atışına tuttuğunu belirterek, saldırılar şiddetlendiği için evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Yaklaşık 1 ay esir kaldıklarını bildiren Musayev, kendilerinin Ermeni esirlerle değiştirildiğini ve serbest bırakıldıklarını dile getirdi.
Katliam unutulmadı
Soykırım olarak tanındı
Azerbaycan Parlamentosu Hocalı’da yaşananların “soykırım” olduğunu ilan etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eş değer eylemler olarak görüldü.
Bugüne kadar 18 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 24 eyaletinin meclisi, Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.