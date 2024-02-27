Hocalı şehitleri anıldı

Azerbaycan, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor. Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Azerbaycanlılar dün Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti. Anıta karanfil bırakan vatandaşlar katliamın kurbanlarını andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dua okurken bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

EN KANLI KATLİAM

Sovyetlerin dağılmasıyla Azerbaycan'a saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde Hocalı'yı işgal için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler Hocalı'ya üç koldan saldırdı. İşgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde öldürüp esirlere acımasızsa işkence ederek 20’nci yüzyılın en kanlı katliamına imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı öldürüldü. Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamıyor. Üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen katliamın acısını hala kalplerinde hisseden Azerbaycanlıların tek isteği, faillerin yargı önüne çıkarılıp adaletin yerini bulması.

Tarihin kara lekesi

Katliamın yıldönümünde Türkiye’den de anma mesajları yayınlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “26 Şubat 1992 günü Ermeniler tarafından Hocalı'da çocuk, yaşlı, kadın demeden şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Tüm dünya, insanlığa karşı işlenen bu suçun mağdurlarını yok saysa da onlar daha çok var olacak. Azerbaycanlı kardeşlerimizi daima hayırla hatırlayacağız” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı da Hocalı katliamını lanetledi. Yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği vurgulanan açıklamada, “Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir” ifadesine yer verildi.

Turgut Altınok.

Aynı katliam bugün Gazze'de

Keçiören Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılında anma programı düzenledi. Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'ndaki Hocalı Anıtı önündeki programa Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da katıldı. Dün Hocalı’da yaşananların şu an Filistin'de yaşandığını vurgulayan Altınok şöyle konuştu: “Hocalı katliamı bütün dünyanın gözü önünde yaşanan bir soykırımdı. Şu an Filistin, mazlum ve masum bir devlet olarak maalesef bütün dünyanın gözü önünde benzer bir soykırıma tabi tutuluyor. Fakat insan hakları kuruluşları, Avrupa Birliği, hepsi sus pus.”







