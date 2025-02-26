Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.