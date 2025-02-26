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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

14:5426/02/2025, Çarşamba
DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Kazakistan
#Tokayev

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