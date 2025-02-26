AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlama mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı

Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı Liderimizin doğum günü kutlu olsun.



Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, #SefaGetirdiniz. İyi ki varsınız. pic.twitter.com/YFVtbRIi1e