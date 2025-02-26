AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için kutlama mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı

AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan "sefa getirdiniz" paylaşımında, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun.
"85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz"
Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.