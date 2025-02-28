Komutanlar Özgür Özel’e dava açıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, “Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır” dedi.