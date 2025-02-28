Komutanlar Özgür Özel’e dava açıyor

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerinin ardından harekete geçti. Bakanlık kaynakları, Özel'in açıklamalarının asla 'kabul edilemez' olduğunu belirterek 'tüm yasal haklarını' sonuna kadar kullanılacağını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hedef aldığı kuvvet komutanlarının “Tüm yasal haklarını kullanacağını” bildirildi. MSB’nin haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.
SURİYE HEYETİ YOLDA
Bakanlık kaynakları, Suriye’de son duruma ilişkin sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı: “Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye’ye gitmesi planlanmaktadır.”
KAAN’A ALTERNATİF ARANIYOR
Kaynakları, Eurofighter tedariğinde son duruma ilişkin soru üzerine de şu bilgileri verdi: “Milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon Uçağı’nın tedariğinde, hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems Firmasına gönderilmiştir. İlgili firmanın fiyat teklifi beklenmektedir”
ÖZEL’E SERT TEPKİ
Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na yönelik "Ne yaptığınızı biliyoruz, günü gelince hesap sormak için not ediyorum” demişti. Özel’in, Kuvvet Komutanları hakkında yaptığı açıklamalar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sert bir dille eleştirildi. Bakanlık kaynakları, “Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır” ifadelerine yer verdi.
TSK SAYGISIZCA HEDEF ALINDI
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, “Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısızca hedef almıştır. Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye’ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK’nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır” dedi.