250 ALTAY yolda: Bu yıl üç tanesi envantere kaydedilecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TSK için üretilen 250 milli muharebe tankı ALTAY’ın teslimat tarihini açıkladı. Görgün; bu yıl 3, 2026'da 11, 2027'de ise 41 ALTAY tankını teslim alacaklarını ifade etti.
SSB Başkanı Haluk Görgün, dün BMC Ankara Fabrikası’nda gerçekleştirdiği ziyarette tankların teslimat takvimine dair detayları paylaştı. Görgün, 2025 yılı itibarıyla ALTAY tanklarının T1 konfigürasyonunda teslimatlarının başlayacağını belirterek, ilk etapta 2025’te 3, 2026’da 11, 2027’de ise 41 adet tankın teslim edileceğini açıkladı. 2027 yılının ardından, 30’arlı teslimatlarla toplamda 85 tankın T1 konfigürasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılacağı ifade edildi.
T2 KONFİGÜRASYONU 2028’DE ÜRETİLECEK
2028 yılı itibarıyla ise ALTAY tankının T2 konfigürasyonunda üretime geçileceği ve 165 tankın bu versiyonla teslim edileceği duyuruldu. Böylece, 2028 yılı sonuna kadar, toplamda 250 adet ALTAY tankının Türk ordusunun envanterine katılması planlanıyor.
HER TÜRLÜ ZORLU KOŞULA UYGUN
ALTAY tankı, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil ana muharebe tankı olarak, üstün ateş gücü, gelişmiş zırh koruması ve yüksek hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor.
T1 konfigürasyonunda mevcut sistemlerin optimize edileceği, T2 versiyonunda ise yeni teknolojik yeniliklerin devreye gireceği belirtildi.
Seri üretimde geri sayım başladı
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC’nin Ankara’daki üretim tesisinde yapılan yatırımlarla savunma sanayii alanındaki tüm üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirtti. BMC Power tesisinde üretilecek 400, 600, 1000 ve 1500 beygirlik motorlarla, savunma araçlarına yerli ve milli motorlar sağlanacak. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tosyalı, "Yerli ve milli motor ve transmisyon tedarik eder hale geleceğiz. Yerli ve Milli Tank Projesi'nde seri üretim için geri sayım başladı" diye konuştu.
29 Altuğ zırhlı araç için de imzalar atıldı
- Askeri araç üreticilerinden BMC, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 35 mm Kuleli Yeni Nesil Araçlar Projesi kapsamında önemli bir sözleşmeye imza attı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 29 adet Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı teslim edilecek ve söz konusu araçların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini içeren hizmetler sağlanacak. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak geliştirilen Altuğ, asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlayan, en güncel kullanıcı gereksinimlerine uygun görev konsepti ve ileri teknolojisiyle üstün kabiliyetlere sahip bir araç oldu” dedi. Altuğ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80’e varan yüksek yerlilik oranı hedeflenirken tüm araçlarda yerli ve milli zırh çeliği ve aks donanımları kullanılıyor. Altuğ 8x8'de 3 mürettebat ve 9 personel taşıma kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında 7.62 mm’den 120 mm’ye kadar her türlü topu taşıma kabiliyetne sahip. Mayın ve EYP'ye karşı üstün koruma sağlayan Altuğ 8x8, 12 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.