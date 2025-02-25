250 ALTAY yolda: Bu yıl üç tanesi envantere kaydedilecek

Askeri araç üreticilerinden BMC, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 35 mm Kuleli Yeni Nesil Araçlar Projesi kapsamında önemli bir sözleşmeye imza attı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 29 adet Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı teslim edilecek ve söz konusu araçların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerini içeren hizmetler sağlanacak. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak geliştirilen Altuğ, asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlayan, en güncel kullanıcı gereksinimlerine uygun görev konsepti ve ileri teknolojisiyle üstün kabiliyetlere sahip bir araç oldu” dedi. Altuğ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80’e varan yüksek yerlilik oranı hedeflenirken tüm araçlarda yerli ve milli zırh çeliği ve aks donanımları kullanılıyor. Altuğ 8x8'de 3 mürettebat ve 9 personel taşıma kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında 7.62 mm’den 120 mm’ye kadar her türlü topu taşıma kabiliyetne sahip. Mayın ve EYP'ye karşı üstün koruma sağlayan Altuğ 8x8, 12 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.