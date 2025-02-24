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Boykot firması batıyor: Starbucks 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

Boykot firması batıyor: Starbucks 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

18:3924/02/2025, Pazartesi
AA
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Starbucks işten çıkarmalar yapacak.
Starbucks işten çıkarmalar yapacak.

Soykırımcı İsrail'e desteği nedeniyle küresel çapta boykot edilen ABD'li kahve zinciri Starbucks, bin 100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajında, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıklarını kaydetti.

Niccol,
"Bu, 1100 mevcut destek ortağı pozisyonu ile birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonun kaldırılmasına yönelik zor bir kararı içeriyor."
ifadelerini kullandı.
Şirketin yapısını basitleştirdiklerini, daha küçük ve çevik ekipler oluşturacaklarını belirten Niccol,
"Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır."
değerlendirmesinde bulundu.


#Starbucks
#Boykot
#İsrail

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