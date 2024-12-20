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Küresel boykotun vurduğu Starbucks'ta 'personel' krizi: Sözlerini tutamıyorlar

Küresel boykotun vurduğu Starbucks'ta 'personel' krizi: Sözlerini tutamıyorlar

20:1820/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
AA
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ABD'de, Starbucks çalışanları üç şehirde greve başlıyor.
ABD'de, Starbucks çalışanları üç şehirde greve başlıyor.

Terör devleti İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel çapta boykot edilen ve ekonomik krizlerle boğuşan ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın çalışanları, beş gün süreyle greve gidecek. ABD'de üç şehri kapsayacak grevin yakında ülke geneline yayılacağı; Starbucks'ın, defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunamadığı belirtildi.

Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden Starbucks Workers United'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Starbucks Workers United baristalarının, şirketin en önemli 3 pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago'dan başlayarak Noel arifesine kadar grevde olacağı bildirildi.

Söz verip tutmadılar

Beş gün sürecek grevin, yakında ülke geneline yayılacağı aktarılan açıklamada, Starbucks'ın, yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca söz vermesine rağmen işçilere hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığı öne sürüldü.

Açıklamada; Starbucks'ın, sendikanın temel bir çerçeveye oturtulmuş çalışma taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda, grevin Noel arifesine kadar her gün artarak devam edeceği vurgulandı.



#Starbucks
#ABD
#Grev

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