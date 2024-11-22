Starbucks’ın ‘boykot’ çırpınışı: Kendini aklamak için dükkanlara afiş astı
11:5422/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Starbuck'ın mağazalara astığı afişlerden biri.
Terör devleti İsrail'e desteği nedeniyle protesto edilen ve ekonomik zorluk yaşadığı bilinen ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın boykot edilişi boyut kazanınca dükkanlarının önüne 'kendini aklamak' için afiş astı. İnternet sitelerinde de yayımlanan 'ikiyüzlü' açıklama ise çelişkilerle dolu.
Amerikan kahve zinciri Starbucks, 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykotlu markalar listesinin en başında geliyor. Boykot edilen Starbucks'ın ekonomik olarak dar boğaza girdiği de biliniyor.
Katliama desteği Starbucks'ı vurdu
Şirket, boykot sonrası Ortadoğu'daki pek çok pazarda daralmaya gitmek zorunda kaldı. Örneğin Fas'ta iflas etti. 18 şubesinin bulunduğu Fas'ı 15 Aralık tarihinde terk etti.
Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azaldı. Küresel satışlarında üst üste üçüncü çeyrekte düşüş bildiren kahve zincirinin geliri ve karı, piyasa beklentilerini karşılayamadı. Starbucks'ın geliri temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3 azalışla yaklaşık 9,1 milyar dolar oldu. Şirketin hisse başına karı ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 25 azalışla 80 sente indi.
Çalışan sayısını %8 düşürdü
Şirketin ana pazarındaki toplam personel sayısı 29 Eylül itibariyle bir önceki yıl 228.000 iken 211.000'e düştü. Bu toplamın 201.000'i şirketin kahve dükkanlarında çalışıyor ve 2023'te 219.000 olan sayı %8 düştü.
Boykotu kırmak için hamle üstüne hamle
Her geçen gün çığ gibi büyüyen boykot kampanyası sayesinde köşeye sıkışan Starbucks müşteri çekmek için birçok yola başvurdu. Önce bir
indirim kampanyası
başlattı bu da etkili olmayınca Londra'daki bir AVM’de bulunan şubesinin vitrin süslemesinde
başörtülü kadın figürleri
kullandı. Starbucks internet sitesinde yayınladığı bir dizi açıklamada,
İsrail'le ilgili iddiaları reddetti.
Ancak başarılı olmadı, aksine boyut yeni bir boyut kazandı.
Dükkanların camına astı
Bu nedenle soykırım destekçisi şirketten
kendini 'aklamak' için yeni bir hamle geldi.
İnternet sitesinden yayınladığı bir açıklamayı dükkanlarının önüne astı. Söz konusu açıklamalarda İsrail'e desteğini bir kez daha reddetti. Ancak bu açıklama sosyal medyada büyük tepki topladı.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur
,
"Starbucks’ın boykot edilişi boyut kazanınca kendini temize çıkarmak için dükkanlarının önüne astığı ve internette yayımladığı ikiyüzlü açıklamaları tek tek değerlendirelim"
diyerek X hesabından tepkisini şöyle dile getirdi:
'Aylarca sessiz kaldınız; ilkeli değil çıkarcısınız'
. kutuda
“
Gazze’deki şiddet ve çatışmaları her zaman kınıyoruz”
demişler. O iş öyle değil. Aylarca sessiz kaldınız. Ne zaman ki boykot sizi etkilemeye başladı, o zaman yarım ağızla kınadınız. Siz ilkeli değil, çıkarcı bir grupsunuz.
Kazancınıza halel gelir gelmez kuzu postu giyip masumu oynamaya başladınız.
. kutuda
Türkiye ve Orta Doğu'da Kuveytli gruba ait olduğunuzu yazmışsınız.
İstediğiniz gruba ait olun.
Boykotu biz, milliyetten bağımsız yapıyoruz. Distribütörü Katarlı olan, hatta Türk olan, İsrail’i şu ya da bu şekilde destekleyen şirketler de var. Onları da boykot ediyoruz.
. kutuda
İsrail’e finansal yardım yapmadığınızı söylemişsiniz.
Yardımınız direkt ya da finansal olmasa da indirekt ya da ideolojik olarak her zaman var. Şirketinizin önemli hissedarlarının
Siyonizm destekçisi bazı silah ve teknoloji şirketlerine de (Elbit Systems, Lockheed Martin) ortak olduğunu herkes biliyor.
Ayrıca personelinizin Filistin’e bireysel ya da kitlesel olarak destek açıklamasını da engelliyorsunuz. Hatta geçtiğimiz aylarda bir grup personelinize dava bile açtınız bununla ilgili.
. kutuda
da insanlıktan falan bahsetmişsiniz.
Tıpkı birincide olduğu gibi aylar sonra aklınıza gelen insanlıktan.
Siz kazancınızın örselenmesi söz konusu olduğunda kılıktan kılığa girersiniz.
Cesur,
"Maalesef bugün itibarıyla Türkiye’de anlayamadığımız bir ilgi var Starbucks’a. İnadına giden de var, umursamadığı için giden de. Bu anlamsız ve umarsız ilgi oldukça boykot mücadelesi hep yarım kalacak. Umarım Türk milleti eninde sonunda bu gafletten uyanır ve Starbucks denen siyonizm destekçisi yalancı kuruluşa hakettiği muameleyi gösterir"
diyerek Türk milletine boykota katılarak Gazze'ye destek olma çağrısında bulundu.
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