Starbucks’ın ‘boykot’ çırpınışı: Kendini aklamak için dükkanlara afiş astı

. kutuda

İsrail’e finansal yardım yapmadığınızı söylemişsiniz.

Yardımınız direkt ya da finansal olmasa da indirekt ya da ideolojik olarak her zaman var. Şirketinizin önemli hissedarlarının

Siyonizm destekçisi bazı silah ve teknoloji şirketlerine de (Elbit Systems, Lockheed Martin) ortak olduğunu herkes biliyor.