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ABD'de Starbucks grevi 300'den fazla şubeye yayılıyor

ABD'de Starbucks grevi 300'den fazla şubeye yayılıyor

18:3924/12/2024, Salı
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ABD'de Starbucks çalışanlarının grev kararı ülkede 300'den fazla şubeye yayıldı. Sendika, CEO'lar gibi işçilere de yatırım yapılması gerektiğini belirtti.
ABD'de Starbucks çalışanlarının grev kararı ülkede 300'den fazla şubeye yayıldı. Sendika, CEO'lar gibi işçilere de yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Terör devleti İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel boykot hareketinin listesindeki Starbucks, ABD'de de grev vurdu. Starbucks baristalarının geçtiğimiz hafta ABD'nin üç şehrinde başlattığı grev ülke genelinde 300'den fazla şubeye yayıldı. Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden sendikadan yapılan açıklamada, Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkat çekilerek, bu dönemde geçinmeye yetecek ücret, adil çalışma programı ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele edildiği belirtildi.

ABD'li kahve zinciri
Starbucks
'ın
barista
larının cuma günü
Seattle
,
Los Angeles
ve
Chicago
şehirlerinde başlattıkları 5 günlük
grev
in, son gün ülke genelinde 300'ün üzerinde mağazaya yayılacağı bildirildi.
Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden
Starbucks Workers United
'ın sosyal medya hesabından, greve ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 300'den fazla şubedeki Starbucks baristasının şirketin ülke genelinde adil bir
sözleşme pazarlığı
yapması talebiyle iş bıraktığı belirtildi.
Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO)
Brian Niccol
'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu dönemde geçinmeye yetecek ücret, adil çalışma programı ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele edildiği bildirildi.

İşçilerin emekleri hiçe sayılıyor: Faturalarımızı ödeyemiyoruz

Açıklamada, Starbucks'ın hemen ücret artışı olmayacağına dair son teklifinin kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, şirketin pazarlık masasında sendikaya ciddi bir teklif sunması talep edildi.

İşçilerin dünyanın en büyük hızlı servis şirketlerinden birinde çalışırken faturalarını ödemek için mücadele etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada,
Starbucks
'ın
CEO
'lar gibi işçilere de
yatırım
yapması gerektiği kaydedildi.
Şirketten adil bir
sözleşme
imzalaması istenen açıklamada, müşteriler ve müttefiklere grev süresince Starbucks'tan bir şey satın almama çağrısı yapıldı.

Çalışanlar grev kararı almıştı

Starbucks Workers United baristaları cuma günü şirketin en önemli üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde greve başlamış, 5 gün sürecek grevin ülke geneline yayılacağı aktarılmıştı.

Grev daha sonra aralarında New York, Philadelphia, St. Louis Denver, Columbus ve Pittsburg gibi şehirlerin olduğu diğer kentlere de yayılmıştı.



#Starbucks
#ABD
#Grev
#Barista
#Brian Niccol

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