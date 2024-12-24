ABD'de Starbucks grevi 300'den fazla şubeye yayılıyor

Terör devleti İsrail'e verdiği destek nedeniyle küresel boykot hareketinin listesindeki Starbucks, ABD'de de grev vurdu. Starbucks baristalarının geçtiğimiz hafta ABD'nin üç şehrinde başlattığı grev ülke genelinde 300'den fazla şubeye yayıldı. Şirkette çalışan 10 binden fazla baristayı temsil eden sendikadan yapılan açıklamada, Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol'un 113 milyon dolarlık maaş paketine yatırım yapmayı tercih ettiğine dikkat çekilerek, bu dönemde geçinmeye yetecek ücret, adil çalışma programı ve erişilebilir sosyal haklar için mücadele edildiği belirtildi.
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Açıklamada, Starbucks'ın hemen ücret artışı olmayacağına dair son teklifinin kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, şirketin pazarlık masasında sendikaya ciddi bir teklif sunması talep edildi.
Çalışanlar grev kararı almıştı
Starbucks Workers United baristaları cuma günü şirketin en önemli üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago şehirlerinde greve başlamış, 5 gün sürecek grevin ülke geneline yayılacağı aktarılmıştı.
Grev daha sonra aralarında New York, Philadelphia, St. Louis Denver, Columbus ve Pittsburg gibi şehirlerin olduğu diğer kentlere de yayılmıştı.