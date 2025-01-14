Starbucks batmamak için tuvaletleri kapatıyor: İçmeden oturmak artık yasak

Küresel satışlarında düşüş bildiren Starbucks, ürün satın almadan kafede vakit geçirenlerin verdiği rahatsızlığın önüne geçerek trafiğini artırma yoluna gitti. Oturmak ve tuvaletleri kullanmak isteyenler artık alışveriş yapmak zorunda. Şirketin CEO’su Brian Niccol aylar önceden alacakları önlemleri duyurmuştu.
ABD’li kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika genelinde müşterilerin ve çalışanların güvenliği için kurallarında güncellemeye gitti. Hiçbir ürün satın almadan Starbucks kafelerinde saatlerce vakit geçirenler artık içeri giremeyecek ve tuvaletleri kullanamayacak.
Davranış kuralları da değişti
Sınırsız oturma ve tuvalet kullanımına müsaade etmesiyle kafe işletmenliğine yeni bir boyut getiren Starbucks, davranış kurallarını da sınırlamaya gitti. Kahve zincirinin kafelerinde; taciz, şiddet, tehditkar dil, alkol, sigara ve dilenciliğin yasak olduğuna dair tabelalar duvarlara asılacak ve müşteriler uyarılacak.
Boykot ile gelen düşüşü önleme hamlesi
İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv ile ortak olan ya da soykırım ordusuna açıkça destek veren markaların başında gelen ve boykot edilen Starbucks'ın; 2023-2024 yılındaki gelirlerinde meydana gelen düşüşün ardından işletmelerinde düzen değişikliğine gitmesi trafiğini artırma çabası olarak görüldü.
Şirketin 2024 mali yılı genelindeki küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları da yüzde 2 düştü.
Şirketin mali yıldaki karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de yüzde 2, uluslararası pazarlarda yüzde 4 ve Çin'de yüzde 8 azalış kaydetti.
Köklü değişimlerin sinyali aylar önceden verildi
Geçtiğimiz aylarda şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, müşterileri geri kazanmak için stratejilerini kökten değiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Açık bir planımız var ve Starbucks'ı büyümeye geri döndürmek için hızlı bir şekilde ilerliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Starbucks’ın kurallara ilişkin bu hamlesi, CEO Niccol’ın ‘stratejileri kökten değiştirme’ planlarından biri olduğunu gösterdi.