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Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar piyasaya sürüldü

Yeni 100 TL ve 10 TL banknotlar piyasaya sürüldü

10:4124/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fatih Karahan imzalı yeni 100 TL ve 10 TL banknotları, eski banknotlarla karışabilecek şekilde piyasada dolaşacak.
Fatih Karahan imzalı yeni 100 TL ve 10 TL banknotları, eski banknotlarla karışabilecek şekilde piyasada dolaşacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 100 TL ve 10 TL banknotlarının yeni tertiplerini bugün itibariyle tedavüle sunuyor. Bu banknotlar, E9 Emisyon Grubu'nun VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları olarak piyasaya sürülecek. Dr. Fatih Karahan'ın imzasını taşıyan bu banknotlar, önceki tertiplerle aynı özellikleri koruyacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 100 TL ve VII. Tertip 10 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılması duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

BOYUTLARI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞMEDİ

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a, 10 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda,
"Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir"
ifadeleri kullanıldı.


#Merkez Bankası
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