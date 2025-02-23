AK Parti'yi 2028 seçimlerine taşıyacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) köklü değişiklik yaşandı. 75 kişilik MKYK listesine 39 taze kan eklendi. 36 ismin aynı kaldığı kadroda 39 isim kendine yer bulamadı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) listeleri açıklandı. MKYK'da eski futbolculardan Mesut Özil, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu gibi isimler dikkat çekti.
- Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Efkan Ala, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Kadir İnal, Fahrettin Yahşi, Fatih Sadullah Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerebakan, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hülya Terzioğlu, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melek Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Muhammed Faruk Acar, Mustafa Demir, Mustafa Elitaş, Mustafa Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Mustafa Şen, Naim Makas, Nihat Zeybekçi, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Seyithan İzsiz, Temel Başalan, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Veli Arslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç.
- Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammet Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz.
LİSTEYE GİREMEYENLER
75 kişilik MKYK’da 39 isim yer almadı, 36 isim ise yerini korudu. Listede yer almayanlar arasında önemli isimler bulunuyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demirözü, eski hakem Kuddisi Müftülüoğlu ve yazar Hayati İnanç yeni listede yer almadı.
- Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak sürdüren Mehmet Kasım Gülpınar da yeni listede yer almadı.
- Adnan Günnar
- Ahmet Arslan
- Ali Demirel
- Ali Karakaş
- Atakan Yılmaz
- Ayşe Nevin Sert
- Betül Altınsoy
- Cem Duran Uzun
- Cemal Donat
- Dilek Yıldız Büyükdağ
- Emir Yasin Kekeç
- Emre Ete
- Erdoğan Özegen
- Eyüp Gökhan Özekin
- Fevzi Polat
- Hasan Sert
- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
- Hayati İnanç
- İbrahim Halil Yıldız
- İlyas Şeker
- Kuddusi Müftüoğlu
- Lütfiye Selva Çam
- Mehmet Kasım Gülpınar
- Mehmet Sait Kirazoğlu
- Mehmet Şükrü Erdinç
- Melek Şimşek
- Metin Tarhan
- Muhammed Ali Kaldırım
- Mustafa Sever
- Orhan Karasayar
- Orhan Miroğlu
- Remzi Albasan
- Reşide Yüksel
- Sena İpşirli
- Sibel Betül Birer
- Sümeyye Bozkurt
- Şebnem Koçakelçi Elgörmüş
- Vedat Demiröz
- Yelda Erol Gökcan