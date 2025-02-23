AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Partinin en yetkili yönetim organlarından biri olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) girecek isimler merak konusu oldu. Yeni kadroda Hayati Yazıcı, Ünal Karaman, Efkan Ala ve Mesut Özil gibi birçok dikkat çeken isim var. İşte AK Parti MKYK listesi 2025.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Partide yönetim kadrolarının değişmesi bekleniyordu.
Kongrede 1607 delege oy kullanacak.
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.
Ortak isimler
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Bilal Kıymaz
Ahmet Mücahit Arınç
Ali İhsan Yavuz
Aziz Babuşcu
Belgin Uygur
Efkan Ala
Erkan Güral
Erkan Kandemir
Fahrettin Yahşi
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatih Şahin
Hamza Dağ
Hasan Basri Yalçın
Hayati Yazıcı
Hülya Terzioğlu
Mahir Ünal
Mehmet Umut Tuncer
Menderes Mehmet Tevfik Türel
Mustafa Elitaş
Mustafa Şen
Nihat Zeybekçi
Serpil Kavrak
Sevan Sıvacıoğlu
Sevilay Tuncer
Türk İslam Karakoç
Umut Arman Sonay
Yusuf Ziya Yılmaz
Zafer Sırakaya
Ziya Serdar Kılıç
Çiğdem Karaaslan
Ömer Faruk Besli
Ömer Serdar
Ömer Çelik
Ömer leri
Önder Matlı
Yeni eklenen isimler
Abdulkadir Develi
Abdurrahman Akyüz
Ahmet Bahad Öğütken
Ayşe Keşir
Cengiz Tokmak
Cihad Terzioğlu
Derya Ayaydın
Dursun Ataş
Eyüp Kadir İnan
Fadime Zehra Şener
Fatih Sadullah Selman
Gökhan Diktaş
Halit Yerebakan
Haydar Ali Yıldız
Hüseyin Yayman
Hilal Kalyoncu Koç
Hilmi Türkmen
Kürşad Zorlu
Mehmet Kırmızı
Melek Duman
Mesut Özil
Muhammed Faruk Acar
Mustafa Demir
Mustafa Hulki Cevizoğlu
Mustafa Nedim Yamalı
Mustafa Özkan
Naim Makas
Nilhan Ayan
Osman Gökçek
Sadettin Hülagü
Selçuk Sümer
Serap Yazıcı Özbudun
Seyithan İzsiz
Temel Başalan
Veli Arslan
Zakir avşar
Ünal Karaman
İdris Nebi Hatipoğlu
İsmet Gergerli
Çıkarılan isimler
Adnan Günnar
Ahmet Arslan
Ali Demirel
Ali Karakaş
Atakan Yılmaz
Ayşe Nevin Sert
Betül Altınsoy
Cem Duran Uzun
Cemal Donat
Dilek Yıldız Büyükdağ
Emre Ete
Emir Yasin Kekeç
Erdoğan Özgen
Eyüp Gökhan Özekin
Fevzi Polat
Hasan Sert
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Kuddusi Müftüoğlu
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Sakit Kirazoğlu
Mehmet Şükrü Erdinç
Melek Şimşek
Metin Tarhan
Muhammed Ali Kaldırım
Mustafa Sever
Nurhayati İnanç
Orhan Karasayar
Orhan Miroğlu
Remzi Albasan
Reşide Yüksel
Sena İpşirli
Sümeyye Boyacikurt
Sibel Betül Birer
Vedat Demiröz
Velda Erol Gökcan
Yelda Erol Gökcan
İbrahim Halil Yıldız
İlyas Şeker
Şebnem Koçakçeli Eğlörümüş
İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan Anlara Milletvekili Kürşat Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da kendine yer buldu.
Gelecek Partisinde istifa edip AK Parti’ye katılan, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yeni MKYK’da Erdoğan’ın listesinde yer aldı.
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’da MKYK’da yer aldı.
Real Madrid’in eski futbolcusu Mesut Özil MKYK listesine girdi. Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de listede yer bulunlar arasında.
Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listede yer alırken, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek kendisine listede yer buldu.
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.
Üç yeni başkanlık
16'dan 19'a çıkarılıyor
Böylelikle AK Parti Sözcüsü ile Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu AK Parti genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkarılmış olacak. Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer almıştı.