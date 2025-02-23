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AK Parti'de değişim zamanı: İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi

AK Parti'de değişim zamanı: İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi

11:4123/02/2025, Sunday
G: 23/02/2025, Sunday
Yeni Şafak
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AK Parti MKYK listesi belli oldu.
AK Parti MKYK listesi belli oldu.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Kongrede 1607 delege oy kullanacak. Partinin en yetkili yönetim organlarından biri olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) girecek isimler merak konusu oldu. Yeni kadroda Hayati Yazıcı, Ünal Karaman, Efkan Ala ve Mesut Özil gibi birçok dikkat çeken isim var. İşte AK Parti MKYK listesi 2025.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün düzenleniyor. Partide yönetim kadrolarının değişmesi bekleniyordu.


Kongrede 1607 delege oy kullanacak.


AK Parti MKYK listesi belli oldu

Kongrede Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da belirlendi. Kongrenin sloganı da "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak belirlendi.

İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi

Ortak isimler

Ahmet Büyükgümüş

Ahmet Bilal Kıymaz

Ahmet Mücahit Arınç

Ali İhsan Yavuz

Aziz Babuşcu

Belgin Uygur

Efkan Ala

Erkan Güral

Erkan Kandemir

Fahrettin Yahşi

Fatma Betül Sayan Kaya

Fatih Şahin

Hamza Dağ

Hasan Basri Yalçın

Hayati Yazıcı

Hülya Terzioğlu

Mahir Ünal

Mehmet Umut Tuncer

Menderes Mehmet Tevfik Türel

Mustafa Elitaş

Mustafa Şen

Nihat Zeybekçi

Serpil Kavrak

Sevan Sıvacıoğlu

Sevilay Tuncer

Türk İslam Karakoç

Umut Arman Sonay

Yusuf Ziya Yılmaz

Zafer Sırakaya

Ziya Serdar Kılıç

Çiğdem Karaaslan

Ömer Faruk Besli

Ömer Serdar

Ömer Çelik

Ömer leri

Önder Matlı

Yeni eklenen isimler

Abdulkadir Develi

Abdurrahman Akyüz

Ahmet Bahad Öğütken

Ayşe Keşir

Cengiz Tokmak

Cihad Terzioğlu

Derya Ayaydın

Dursun Ataş

Eyüp Kadir İnan

Fadime Zehra Şener

Fatih Sadullah Selman

Gökhan Diktaş

Halit Yerebakan

Haydar Ali Yıldız

Hüseyin Yayman

Hilal Kalyoncu Koç

Hilmi Türkmen

Kürşad Zorlu

Mehmet Kırmızı

Melek Duman

Mesut Özil

Muhammed Faruk Acar

Mustafa Demir

Mustafa Hulki Cevizoğlu

Mustafa Nedim Yamalı

Mustafa Özkan

Naim Makas

Nilhan Ayan

Osman Gökçek

Sadettin Hülagü

Selçuk Sümer

Serap Yazıcı Özbudun

Seyithan İzsiz

Temel Başalan

Veli Arslan

Zakir avşar

Ünal Karaman

İdris Nebi Hatipoğlu

İsmet Gergerli

Çıkarılan isimler

Adnan Günnar

Ahmet Arslan

Ali Demirel

Ali Karakaş

Atakan Yılmaz

Ayşe Nevin Sert

Betül Altınsoy

Cem Duran Uzun

Cemal Donat

Dilek Yıldız Büyükdağ

Emre Ete

Emir Yasin Kekeç

Erdoğan Özgen

Eyüp Gökhan Özekin

Fevzi Polat

Hasan Sert

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Kuddusi Müftüoğlu

Lütfiye Selva Çam

Mehmet Kasım Gülpınar

Mehmet Sakit Kirazoğlu

Mehmet Şükrü Erdinç

Melek Şimşek

Metin Tarhan

Muhammed Ali Kaldırım

Mustafa Sever

Nurhayati İnanç

Orhan Karasayar

Orhan Miroğlu

Remzi Albasan

Reşide Yüksel

Sena İpşirli

Sümeyye Boyacikurt

Sibel Betül Birer

Vedat Demiröz

Velda Erol Gökcan

Yelda Erol Gökcan

İbrahim Halil Yıldız

İlyas Şeker

Şebnem Koçakçeli Eğlörümüş


İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katılan Anlara Milletvekili Kürşat Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da kendine yer buldu.

Gelecek Partisinde istifa edip AK Parti’ye katılan, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yeni MKYK’da Erdoğan’ın listesinde yer aldı.


Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’da MKYK’da yer aldı.


Real Madrid’in eski futbolcusu Mesut Özil MKYK listesine girdi. Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de listede yer bulunlar arasında.


Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç yeniden listede yer alırken, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek kendisine listede yer buldu.


AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kongre kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzük Değişikliği Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını bildiren Yazıcı, Komisyonun hazırladığı parti tüzüğünün 81. maddesinde değişiklik öngören teklifi Kongre Başkanlık Divanına sunduklarını söyledi.


Üç yeni başkanlık

Tüzük değişikliği kapsamında 3 yeni başkanlığın ihdas edildiğini bildiren Yazıcı,
"Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının ismi 'Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu' şeklinde değiştiriliyor. 'Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı', 'Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı' olmak üzere 3 yeni başkanlık kuruluyor"
bilgisini paylaştı.

16'dan 19'a çıkarılıyor

Böylelikle AK Parti Sözcüsü ile Genel Sekreteri'nin de dahil olduğu AK Parti genel başkan yardımcılarının sayısı 16'dan 19'a çıkarılmış olacak. Yazıcı başkanlığındaki Tüzük Komisyonunda Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreter Fatih Şahin de yer almıştı.




#AK Parti
#MKYK
#Ankara
#8. Olağan Büyük Kongresi

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