Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre'de değişim vurgusu: İsimler fani dava baki

AK Parti'nin kongre maratonu 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi kongrede açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevdaya baş koyan herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Devletine, bayrağına, ezanına sahip çıkan milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salonumuza girmeden önce 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz, ilk günden beri bu kardeşinize sahip çıktınız. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken tüm kardeşlerime bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

'İsimler fani dava baki'

"Türkiye'yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim, gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır. Gençler, bu öyle bir sevdadır ki, burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz. Dünyada başka hiçbir topluma nasip olmayan sağlam bir temele sahip olduğumuzu unutmadan, yönümüz hep geleceğe, başımız hep yukarıya dönük bir şekilde yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Bakınız burada şu hakikati çok net ifade etmek isterim; biz, Anadolu'ya bin yıl önce 'yeni' değil, 'yeniden' geldik. Gerektiğinde alın terimizle, gerektiğinde al kanımızla, 'enbiya yurdu' olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Yavuz'dan Gazi'ye, Menderes'ten Özal'a kadar bu davanın yolbaşçılarının hepsi de işte bu şuurla millete hizmet etmiştir. 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' diyen şair, işte bu onlarca asra sari hakikate gönderme yapıyor. Eskiler, ne güzel söylemiş; 'Köküne küs ağaç yeşermez' derler. Biz de milletçe köklerimize öyle sarılacağız ki; dallarımız şivgaya dursun, kollarımız göğe doğru uzansın. Kökünden kopan toplumların, rüzgarda savrulan kuru yapraklar gibi nasıl kaybolup gittiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Önümüzdeki ağustosta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti'nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir.





'Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir'

Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre'de değişim vurgusu: İsimler fani dava baki Gündem / Politika





Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izni ile imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemek, yüreği karartmamaktır. Bu duaya amin demek yerine sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Kibrin esiri olanları aziz milletimin ferasetine havale ediyoruz. Biz niyet hayr, akıbet hayr kılavuzunda söz verdiğimiz kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre'de değişim vurgusu: İsimler fani dava baki Gündem / Politika





AK Parti kurulduğu günden bu yana sürekli kendini yenilemeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de devralan kardeşlerimizden daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Hiç şüphesiz en büyük gören ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partimizin ülkemizde tüm hanelere girmesini sağlayan lokomotif teşkilatı olan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermesini istiyorum. Ben şuanda karşımda kadın kollarımızı gördüğümde iftihar ediyorum.

'Biz bu başarıya çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak gelmedik'

Üye sayısıyla, dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz. Bundan 4 ay önce, iktidardaki 22 yılımızı şanla, şerefle, dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıya imza attık. Bu eşsiz başarıya, öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Bu tarihi başarıyı, aziz milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık. Önce davamızın güzünü ülkemizin gücü haline getirdik. Sonra lider bir Türkiye ihya ettik.

'Pazarlık masalarında kurulmadık'

Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Biz gökten zembil ile inmedik, pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliği ürünü olarak ortaya çıkmadık. Samimiyetten dürüstlükten taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin umutlarını çoğaltmak için siyaset yapmadık. Kibirli siyaseti kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi örtmek yerine bunları daha iyisi ile telafi edecek irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi özgüvenle yapıyoruz.

'Toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı'

AK Parti'ye düşmanlık edenler hep bu hareketin dağılmasını beklediler. Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı beklediler, bütün umutlarını AK kadroların yorulmasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler. Onları bekletmeye devam edeceğiz .Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyişin karşılığını bulamayacaklar. Anti demokratik güçler ile iş birliği yapacak kadar gözlerini kararttılar. Belediye başkanlıkları, bakanlıklar pazar ürünü gibi alınıp satıldı. Daha 2 sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğuna şahit olduk. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da halel getirecek girişime yer yoktur. Ülkemizin her meselesinin bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakıdır.

'Ya terör ya demokrasi'

Terörsüz Türkiye ideali her kesimden vatandaşımızın yürekten desteklediği bir duruştur. Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir anda bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz. Türk'e de Kürt'e de faydası olmayan literatür yığını ile boğuşmaya vaktimiz yok. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekileceği günler yakındır. Hep beraber kenetlenecek, evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terörü yıkıp atacağız. Terörün, şiddetin silahın ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Hep beraber kenetlenecek, terör duvarını yıkıp atacağız. Yeni bir dönemin kapıları Allah'ın izniyle açılacaktır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre'de değişim vurgusu: İsimler fani dava baki Gündem / Politika





Türkiye'yi girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler

Ne yaparlarsa yapsınlar bunun önüne geçemeyecekler, Türkiye'yi girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler. Pennsylvania'daki hain başının ölümü sonrası bu örgüt çöküş ve dağılmaya girdi. Çökertene kadar bu hain yapı ile mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir. MHP'ye ve onun kıymetli başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Biz geçmişte devlet içindeki kirli oluşumla nasıl tavizsiz mücadele ürüttüysek bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize emanetini yere düşürmedik. Milletin egemenliğine dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik.

'Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmek'

Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayesine sermaye katan iş dünyasındaki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet sizin rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz.





TÜSİAD'a tepki: Eskiyi hortlatmak yerine yeni Türkiye'ye alışmak zorundasınız

Siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Siyasi partilere bir tane daha eklenirse demokrasi zenginleşir ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunan muhalefet partilerinedir. Bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre hazırlamak zorundasınız. Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni, Türkiye'de Kayıt dışı siyasete artık yer yoktur. Unutmayın Türkiye değişmiştir. Siz de eskiyi hortlatmak yerine yeni Türkiye'ye alışmak zorundasınız.





'Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık'

Üretim ve ihracat prensibiyle dolar cinsi milli gelirimiz 6 kat artırdık. Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık. Savunma sanayinden otomotive, tarımdan turizme kadar her sektörde gücümüzü tahkim ettik. Bugün İHA üretiminde dünyada birinciyiz. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız. En büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır.





'Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık'

Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız. Programımızı ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür

"8. Olağan Büyük Kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız. Bugünden itibaren milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz"















