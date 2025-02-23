Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şaibesiz şekilde bugüne geldik' diyerek duyurdu: Dışarıda 60 bin kişi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi AK Parti kongresi öncesi salon önünde bekleyen coşkulu kalabalığa seslenerek; katılım sayısının 60 bin olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.





CHP'ye kurultay göndermesi

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.





Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.





AK Parti'mizin mihenk taşlı hanım kardeşlerim, sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız.





Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.





Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.







