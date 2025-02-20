İYİ Parti'den istifa etmişti: Ünal Karaman AK Parti'ye katılıyor

Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etmişti
İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, geçtiğimiz haftalarda partisinden ayrılmıştı. Karaman'ın, AK Parti Kongresi'nde resmen partiye katılacağı öğrenildi.
Konya Milletvekili Ünal Karaman, geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'den istifa etmiş, kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.
"Kongrede AK Parti'ye katılacak"
"Kongrede AK Parti'ye katılacak"
Karaman'ın AK Parti'ye geçeceğini duyuran gazeteci Sinan Burhan
, "AK Parti Kongresi'nde partiye katılacak. AK Parti kongreye giderken yeni katılımlar olacak."
dedi.
Ünal Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Aziz Türk milletine; hayatım boyunca, 'Hak yok, vazife vardır' anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim"
ifadelerini kullanmıştı.
"Yeni katılımlar olacak"
"Yeni katılımlar olacak"
Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından Ünal Karaman'a ilişkin,
"Ünal Kaptan AK Parti'de.... Konya Bağımsız Milletvekili Ünal Karaman'ın AK Partiye Katılacağını yazmıştım. Pazar günü AK Parti Kongresi'nde partiye katılacak. AK Parti kongreye giderken yeni katılımlar olacak. Önemli değişimler olacak. Bu hesaptan yeni bilgileri paylaşacağım."
açıklamasında bulundu.
Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi. İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu da 21 Ocak'ta AK Parti'ye katılmıştı.
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