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Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AK Parti'ye katıldı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:1421/01/2025, mardi
G: 21/01/2025, mardi
Yeni Şafak
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Kürşat Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Kürşat Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Bağımsız Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya parti rozetini taktı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa etmişti.

Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

İstifasını açıklayan Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


#Kürşat Zorlu
#AK Parti
#İyi Parti

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