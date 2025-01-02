İYİ Parti'den üst düzey kopuş: Kürşad Zorlu istifa etti

Kürşad Zorlu İYİ Parti Sözcülüğü görevini yürütüyordu.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Bir zamanlar ard arda istifaların yaşandığı İYİ Parti'de üst düzey bir ayrılık meydana geldi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili
Kürşad Zorlu
, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"İlerleme imkanı kaybedildi"
"İlerleme imkanı kaybedildi"
Zorlu açıklamasında,
"Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım."
ifadelerini kullandı.
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