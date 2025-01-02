İYİ Parti'den üst düzey kopuş: Kürşad Zorlu istifa etti

🇹🇷KAMUOYUNA



Veda Vakti…



Aziz Milletimin yüksek dikkatine;



Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak… pic.twitter.com/5BDS5lsJT7