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Dervişoğlu safını belli etti: Yavaş'a sarıldılar

Dervişoğlu safını belli etti: Yavaş'a sarıldılar

Uğur Duyan
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş.
Kemal Kılıçdaroğlu, Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş.

Mansur Yavaş’ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı, CHP içinde İmamoğlu’nu huzursuz ediyor. Yavaş’la arayı ısıtan İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nun bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öğrenildi. İYİ Parti'nin ayakta kalabilmek için bu süreçte Yavaş'lı tüm hesaplara ortak olacağı belirtiliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mansur Yavaş” gündemiyle bir araya geldiği öğrenildi. Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Ankara’daki buluşması, başkent kulislerinde “ittifaklar siyaseti Yavaş üzerinden yürütülecek” şeklinde yorumlanmıştı. Yeni Şafak'a konuşan eski bir İYİ Parti yöneticisi, görüşmenin odak noktasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğu bilgisini verdi.

KILIÇDAROĞLU DESTEKLİYOR

İYİ Partili eski yönetici, “Yavaş, CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun mirası olan 6'lı Masa'nın eski ortaklarıyla ilişkisini koparmayan tek isim. Bu nedenle Kılıçdaroğlu cephesinin doğrudan desteğini arkasında bulunduruyor” değerlendirmesinde bulundu. Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasını koruduğu, bunun da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için sıkıntı oluşturduğunu kaydeden İYİ Parti kaynağı, sürpriz görüşmeyi şöyle yorumladı:

DERVİŞOĞLU SAFINI BELLİ ETTİ

“CHP tüzüğünde, 'İttifak varsa ön seçim yapılmaz' hükmünün kaldırılması, en çok oyu düşen, baraj sorunu yaşayan İYİ Parti’de endişe oluşturdu. Dervişoğlu, Yavaş'tan yana olan Kılıçdaroğlu ile görüşerek CHP içindeki cumhurbaşkanı adaylığı kavgasında safını belli etmiş oldu. Çünkü İYİ Parti'nin ayakta kalabilmesi için tek şansı Mansur Yavaş. İYİ Parti artık Yavaş'ın hesaplarına da Yavaş üzerinden kurulan hesaplara da ortak olmak zorunda.”

Arslan ve Beker dönecek mi?

Mansur Yavaş ile İYİ Parti arasına Meral Akşener döneminde giren soğukluğun kırıldığı belirtiliyor. Yeni Şafak’a bilgi veren eski İYİ Parti yöneticisi, Yavaş ile yakınlaşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun, Yavaş’a yakınlığıyla bilinen ve partisinden istifa eden Ankara milletvekilleri Yüksel Arslan ve Adnan Beker'i geri döndürmeye çalıştığını söyledi.

Trolün kadrosu Halk Ekmek’te

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada trol ordusu kuruyor. Geçtiğimiz aylarda basın danışmanı Volkan Gültekin’i görevden alan Yavaş, yeni ekipten sosyal medyaya ağırlık vermelerini istedi. Bu trol ekibinde yer alanlara, belediyede kadro verildiği ortaya çıktı. Onlardan birisi de sosyal medya platformu X’teki “Ülkücü Başkent” adlı hesabın yöneticisi Y.K.. Yavaş'a destek için açılan söz konusu hesap, hükümet aleyhindeki paylaşımlarla biliniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’de “şekerleme imalat işçileri” statüsünde sigortalı olarak çalıştığı öğrenilen Y.K.’nın, “kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından 5 sabıkası var. Y.K.’nın 4 ayrı GSM hattı kullanması da dikkat çekiyor.


Fitne ateşine bir odun daha! İmamoğlu'ndan Yavaş'a 'Benim yol arkadaşım değildir' göndermesi... İşte krizin perde arkası

CHP'de liderlik hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sözde 'ağabey-kardeş' ilişkisi derin çatlaklar göstermeye başladı. CHP'de, kurultay günü Yavaş ile İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 'konuşma' krizinde yeni bir perde açıldı. İmamoğlu yaptığı son konuşmada isim vermeden Yavaş'a göndermede bulundu. İmamoğlu, "Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi. Yavaş'ın vereceği cevap merak konusu olurken, Ankara kulislerinden edinilen bilgilerle İmamoğlu ve Yavaş krizinin perde arkasını derledik...

Hamza Dağ: AK Partili başkanlar bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir-Alsancak’ta iki vatandaşın sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği elektrik faciası hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Alsancak’ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar ‘vicdani sorumluluğu üstüme alırım’ derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar” dedi.


#Siyaset
#İYİ Parti
#Mansur Yavaş
#Müsavat Dervişoğlu

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