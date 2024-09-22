Dervişoğlu safını belli etti: Yavaş'a sarıldılar

CHP'de liderlik hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sözde 'ağabey-kardeş' ilişkisi derin çatlaklar göstermeye başladı. CHP'de, kurultay günü Yavaş ile İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 'konuşma' krizinde yeni bir perde açıldı. İmamoğlu yaptığı son konuşmada isim vermeden Yavaş'a göndermede bulundu. İmamoğlu, "Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi. Yavaş'ın vereceği cevap merak konusu olurken, Ankara kulislerinden edinilen bilgilerle İmamoğlu ve Yavaş krizinin perde arkasını derledik...