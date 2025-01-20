İYİ Parti'den istifa etmişti: 'Kürşad Zorlu AK Parti'ye katılıyor' iddiası

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçeceği ileri sürüldü.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti. Gazeteci Sinan Burhan, Zorlu'nun yarın Ankara'da düzenlenecek İl Kongresi'nde AK Parti'ye katılacağını iddia etti.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni
Sinan Burhan
, İYİ Parti'den istifa eden
Kürşad Zorlu
'nun yarın
AK Parti
'ye katılacağını iddia etti.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Zorlu
, geçtiğimiz günlerde partisinden istifa etmişti.
"İlerleme imkanı kaybedildi"
"İlerleme imkanı kaybedildi"
Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "
Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.
" demişti.
"Zorlu, AK Parti'ye katılıyor"
"Zorlu, AK Parti'ye katılıyor"
Bu gelişmelerin ardından gazeteci
Sinan Burhan
dikkat çeken bir iddiada bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan Burhan,
Kürşad Zorlu
'nun yarın AK Parti Ankara İl Kongresi'nde
AK Parti
'ye katılacağını ifade etti.
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