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AK Partili Çelik'ten İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki: Siyasi pusulasını kaybetmiş

AK Partili Çelik'ten İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na tepki: Siyasi pusulasını kaybetmiş

19:4712/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki geldi.
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. "Sözler son derece yakışıksız ve çirkindir" diyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp
"Ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadı
r” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dervişoğlu'nun Erdoğan'ı hedef alan bu sözlerine tepki gösterdi.

"Sözler son derece yakışıksız ve çirkindir"
diyen Çelik,
"Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır"
diye konuştu.

"Siyasi pusulasını kaybetmiş"

İYİ Parti liderinin siyasi pusulasını kaybettiğini vurgulayan Çelik,
"Milletimize ait her türlü değeri “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir."
dedi.
Ömer Çelik'in X hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

"İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletimizin onayı ile gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye’de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Milletimize ait her türlü değeri “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde gerçekleşti. Tam da bu nedenle Türkiye’de vesayetçi zihniyete karşı mücadele ve milli iradeyi savunmak Cumhurbaşkanımızla özdeşlemiştir.

İyi Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, “Allah’tan korkmadan, milletten utanmadan” nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir."



#Ömer Çelik
#AK Parti
#İYİ Parti
#Müsavat Dervişoğlu

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