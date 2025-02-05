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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın 'Gazze' planına sert tepki: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın 'Gazze' planına sert tepki: Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimi

16:115/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal etme planına tepki gösterdi. Çelik, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın
ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını"
söylemesinin ardından AK Parti'den tepki gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gasbetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir. Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz"
ifadelerini kullandı.

"Gazze Filistin devletinin öz toprağıdır"

Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısında olduklarını kaydeden Çelik,
"Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir. Bir kere daha ifade ediyoruz; Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin devletinin öz toprağıdır"
dedi.

#Ömer Çelik
#AK Parti
#Gazze
#ABD

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