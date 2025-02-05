Soykırım suçlusu Washington'da: Netanyahu önce Musk sonra Trump ile görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 75 yıldır dokunulmazlık zırhı altında Filistin’de her zulmü yapan İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Belçika, Cezayir, Güney Afrika gibi birçok ülke karara uyacaklarını ilan etmişti. İsrail’in Avrupa’daki en büyük destekçisi Almanya bile “kararı inceleyeceğini” ifade etmişti.

Soykırım suçlusu Netanyahu, bugün elini kolunu sallayarak ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Elon Musk ile görüştü

Gazze Kasabı, ilk olarak Space X ve X'in sahibi Elon Musk ile bir araya geldi. Netanyahu'nun yanında oğlu da yer aldı.

Trump ile görüşecek

Netanyahu ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek.

Trump ile Netanyahu görüşmesinde, ikilinin Gazze'nin gelecekteki yönetimini ele alması bekleniyor.

Netanyahu ile görüşme kınandı

Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyareti protesto eden bir grup aktivist Kongre Binası etrafına pankartlar astı.

Amerikalı sivil toplum kuruluşları AJP Action, AMP, CAIR, USCMO ve CODEPINK tarafından başkent Washington DC'de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretini kınamak üzere basın toplantısı düzenledi. Amerikalı siyasi aktivist ve Code Pink'in kurucularından Medea Benjamin, basın toplantısında konuşma yaptı.







