Netanyahu Trump'la görüşmek için ABD'ye gidiyor: İşte detaylar

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun, Donald Trump ile görüşmek üzere bugün Washington'a gideceğini açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bugün başkent Washington DC'ye gideceği bildirildi. Açıklamada, “Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi'ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak” denildi.
Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.
Trump bomba kısıtlamasını kaldırdı
Görüşmede, Washington'un İsrail'e uyguladığı kısmi silah kısıtlaması kararı da konuşulacak. ABD'de süren Gazze eylemleri sonrası Biden yönetimi, geçtiğimiz aylarda İsrail'e Mk-48 sevkiyatlarını kısıtlama kararı almıştı. ABD başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, İsrail'e Mk-48'in de içerisinde bulunduğu ağır bomba sevkiyatlarına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Hamas'a karşı yardım isteyecek
İsrail medyası, Netanyahu-Trump görüşmesinin bir diğer ana başlığının Gazze’deki durum olduğunu yazdı. Habere göre soykırımcı İsrail hükümeti, Gazze’deki direniş gruplarına karşı daha sert askeri adımlar atmayı planlıyor. Netanyahu’nun, Trump’tan bu konuda açık bir destek almayı hedeflediği belirtiliyor.