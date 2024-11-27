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Netanyahu Almanya'ya giderse tutuklanacak

Netanyahu Almanya'ya giderse tutuklanacak

04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Almanya Şansölyesi Olaf Scholz (sağda) mart ayında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile (solda) görüşmüştü.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz (sağda) mart ayında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile (solda) görüşmüştü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri soykırım işleyen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama emri çıkarmasının ardından Avrupa'da kararın uygulanmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

UCM'nin 21 Kasım'da çıkardığı yakalama kararının ardından günlerdir sessizliğe bürünen Almanya ve Fransa'dan dün "hukuka uyacakları" açıklaması geldi.


'KARARA UYACAĞIZ' DEDİLER

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, "Yargının bağımsızlığı geçerlidir ve bu davada bu adımı şimdi atmaları için yeterli kanıt olduğu sonucuna varılmıştır. Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir" dedi. Fransa Başbakanı Michel Barnier de "Fransa, her zamanki gibi bu alan da da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak" açıklamasında bulundu.


UTANÇ VERİCİ İKİYÜZLÜLÜK

Açıklama öncesi Almanya'nın en tanınan yayınlarından Der Spiegel Dergisi, Matthieu Von Rohr imzalı başyazısında hükümetin bu tavrını eleştirerek, Almanya'nın duruma iki yüzlülükle yaklaştığına vurgu yaptı. Almanya'nın konuyla ilgili argümanının "Hamas'ın 7 Ekim saldırısı" olduğuna dikkat çekilen başyazıda, "Holokost’tan bu yana Yahudilere yönelik en korkunç saldırıyı gerçekleştiren bir terör örgütüyle mücadele, uluslararası hukuku ihlal eden sınırsız bir savaşı haklı çıkarmaz" yorumu yapıldı. Başyazıda, İsrail'in Gazze'de kanıtlanmış savaş suçları işlediğine vurgu yapılarak, bu suçları incelemenin hükümetin değil yargının işi olduğunun altı çizildi. Almanya'nın Putin ve Miloseviç'e yönelik tavrı ortadayken Netanyahu konusunda iki yüzlülük yaptığına değinilen başyazıda, "Almanya’nın tavrı uzun vâdeli sonuçlar doğuracaktır. Gazze’deki savaş önümüzdeki on yıllar boyunca dünya siyasetini etkileyebilecek bir olay – tıpkı Irak’taki savaşın bugün bile ABD’ye yönelik küresel bakış açısını şekillendirmeye devam etmesi gibi" denildi.




#almanya
#Netanyahu
#tutuklama
#israil
#siyaset

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