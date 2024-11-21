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Bakan Fidan: UCM'nin Netanyahu kararı umut verici

Bakan Fidan: UCM'nin Netanyahu kararı umut verici

Semih Bozkuş
19:5621/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin umut verici olduğunu belirterek önemli bir adım olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin umut verici olduğunu belirterek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararının adaletin tecellisi bakımından umut verici olduğunu söyledi. Bakan Fidan, "Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
,
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ve eski Savunma Bakanı
Yoav Gallant
hakkında 'savaş suçları' nedeniyle tutuklama emri çıkardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil siyonist devlete soğuk duş aldıran kararın, "adaletin tecellisi bakımından umut verici" olduğunu ifade etti.

Fidan, UCM'nin
Netanyahu
ve
Gallant
hakkında aldığı tutuklama emrine ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

"Soykırımcıların adalet önüne getirilmesi bakımından önemli bir adım"

Kararın, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adım olduğunu kaydeden Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir.

Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır.

Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."




#Hakan Fidan
#UCM
#Netanyahu
#Gallant

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