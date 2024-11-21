Bakan Fidan: UCM'nin Netanyahu kararı umut verici

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil siyonist devlete soğuk duş aldıran kararın, "adaletin tecellisi bakımından umut verici" olduğunu ifade etti.

Kararın, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adım olduğunu kaydeden Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Kararın, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adım olduğunu kaydeden Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır.

Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."