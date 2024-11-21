Dışişleri'nden İsrail'in Beyt Lahiya katliamına sert tepki: Destek verenler bu suça ortak

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir"