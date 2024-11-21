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Dışişleri'nden İsrail'in Beyt Lahiya katliamına sert tepki: Destek verenler bu suça ortak

Dışişleri'nden İsrail'in Beyt Lahiya katliamına sert tepki: Destek verenler bu suça ortak

16:3121/11/2024, Perşembe
AA
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'de Beyt Lahya bölgesindeki hastaneye hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınadı.


Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Silah ambargosu çağrısı

Açıklamada,
"İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir"
ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "soykırımcı" İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak oldukları yinelendi.


İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.



#Beyt Lahya
#Dışişleri Bakanlığı
#israil

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