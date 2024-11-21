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İsrail medyası: Netanyahu ve Gallant uluslararası düzeyde aranan şüpheliler haline geldi

İsrail medyası: Netanyahu ve Gallant uluslararası düzeyde aranan şüpheliler haline geldi

16:5421/11/2024, Perşembe
AA
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Yoav Gallant - Binyamin Netanyahu
Yoav Gallant - Binyamin Netanyahu

İsrail medyası, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri çıkardığını geniş çapta ele aldı. Haberlerde, İsrailli liderlerin "uluslararası düzeyde aranan şüpheliler" konumuna geldiği vurgulandı.

İsrail medyası, Netanyahu ve Gallant'a yönelik UCM'nin tutuklama emrine ilişkin haberleri internet sitelerinde manşete taşıdı.


Haaretz gazetesinin haberinde, UCM'nin İsrailli liderler için Gazze'deki savaş suçlarıyla ilgili tutuklama emri çıkardığı belirtilerek, mahkeme emrinde yer alan "Netanyahu ve Gallant'ın savaş suçları işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğu" ifadelerine yer verildi.


Jerusalem Post gazetesinin haberinde, "UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı" başlığı kullanıldı.


Haberde, tutuklama emrinin,
"Netanyahu ve Gallant'ın Roma Statüsü'ne taraf 120 ülkeye seyahat edemeyeceği anlamına geldiği"
vurgulandı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde ise İsrailli liderlere yönelik UCM'nin tutuklama emrinin, "büyük bir hukuki bomba olduğu" ifadesine yer verildi.





"Uluslararası aranan şüpheliler haline geldiler"


Haberde, Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf ülkelere seyahat etmeleri halinde tutuklanabileceklerine ve "uluslararası aranan şüpheliler haline geldiklerine" dikkati çekildi.


"İsrail ve başlıca müttefiki ABD, mahkemenin üyesi olmadığından (tutuklama emrinin) pratik etkileri sınırlı olabilir" i
ddiasına yer verilen haberde, mahkeme emrinin ateşkes müzakerelerine yönelik çabaları zorlaştıracağı öne sürüldü.


UCM Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama çıkardı


Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.


UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı duyuruldu.


Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti.


UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.




#İsrail
#netanyahu
#Uluslararası Ceza Mahkemesi

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