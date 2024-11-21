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Katil İsrail Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 günde 9 Filistinliyi katletti

Katil İsrail Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 günde 9 Filistinliyi katletti

14:4821/11/2024, Perşembe
AA
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İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin kentine baskınlar düzenledi.
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin kentine baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, iki gün boyunca yoğun saldırılar düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 9 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile sınır muhafızlarının son iki günde Cenin'de faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

Son 48 saatte Cenin'de havadan düzenlenen bir saldırıda 3 kişinin, ateş açılması sonucu da 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Cenin'deki saldırılar sırasında patlayıcı üretilen dört atölye ile yollara döşenen patlayıcıların imha edildiği öne sürüldü.

Saldırılarda ayrıca bazı silahların bulunduğu, aranan bazı kişilerin gözaltına alındığı da iddia edildi.

İsrail güçlerinden herhangi bir kayıp olmadığı belirtildi.

İsrail, 19 Ekim'de Cenin kenti ve mülteci kampına saldırılar düzenlemeye başlamış, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı baskınların ardından dün geç saatlerde bölgeden çekilmişti.

İsrail ordusunun iki gün boyunca düzenlediği baskınlarda çok sayıda evi ateşe verdiği ve yıktığı; kentte altyapının tahrip edildiği, 4 kilometre uzunluğundaki su ve kanalizasyon şebekelerinin doğrudan hedef alındığı aktarılmıştı.

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede düzenlenen baskınlar sırasında çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

#Cenin
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