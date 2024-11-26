ABD’den koruma isteyecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) soykırım sanığı ilan ettiği eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, hamisi ABD’ye giderek dünyaya meydan okuyacak. İsrail soykırım yaptığı Gazze’de tüm uluslararası hukuk normlarını yerle yeksan ederken, UCM 21 Kasım'da, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Devlet liderleri de mahkeme kararına uyarak Gallant ve Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklamıştı. Savaş suçlarından yargılanacak olan iki soykırımcıya bir tek ABD destek çıkmış ve UCM kararına uymayacağını duyurmuştu. Savaşın başından bu yana soykırımı finanse eden Washington, Gallant’a kucak açarak küresel adalet mekanizmasının tabutuna son çiviyi çakmayı hedefliyor.





ZİYARET 1 ARALIK’TA

İsrail Ordu Radyosu’nda Gallant'ın gelecek hafta ABD'yi ziyaret edeceği belirtildi. Haberde, Gallant'ın 1 Aralık'ta Washington'a gitmeyi planladığı ve ziyareti kapsamında Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle bir araya geleceği ifade edildi. UCM’nin temel aldığı Roma Statüsü’nü 31 Aralık 2000 tarihinde imzalayan ABD, Afganistan’da işediği savaş suçlarından yargılanmamak adına 2002’de anlaşmadan çekilmişti.





GRAHAM’DAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Savaşın başından bu yana soykırımcıya tam destek açıklamalarında bulunan Güney Karolina Senatörü Lindsay Graham, UCM kararını destekleyen ülkelere karşı yaptırım kararı alınması için yasa teklifi hazırladığını açıklamıştı. ''Yakında Lahey'deki mahkemenin emirlerine uyarak iş birliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı sunacağım” diyen Graham, “Kanada, Fransa, Almanya ya da başka bir ülke olması umurumda değil. Bu tutuklama kararları sadece İsrail için değil ABD için de bir tehdittir. Bu yasa için iki partili bir çoğunluk olacağına ve Başkan Trump'ın yasayı imzalayacağına inanıyorum" demişti.





FRANSA DA TUTUKLAYACAK

Avrupa içinde çok sayıda ülke mahkeme kararına saygı duyduğunu, Netanyahu ile Gallant’ın ülkelerine gelmeleri halinde tutuklamakla yükümlü olduklarını duyurmuştu. Son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti "Fransa uluslararası adalete ve onun bağımsızlığına bağlıdır” diyen Barrot, “Her seferinde İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor, insanların yardımlara erişimini engelleyerek, sivilleri bombalayarak, zorla yerinden ederek, Batı Şeria’da koloniler kurarak" ifadelerini kullandı. Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin de tutuklama emrinin uygulanması için çağrıda bulundu. ABD’nin aksine Avrupa ülkelerinin UCM’ye bağlılık açıklamalarında bulunması, Batı lokundaki çatlakları ve ayrışmayı da gün yüzüne çıkardı.















