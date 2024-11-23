Netanyahu gelirse tutuklarız

75 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında Batılı ülkelerden devşirdiği dokunulmazlık kalkanıyla her türlü katliam ve etnik temizlik politikasını uygulayan terör devleti büyük panik yaşıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin önceki akşam aldığı tarihi kararla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'savaş suçları' nedeniyle yakalama emri çıkarması, terör devletinin dokunulmazlığına son verdi. Karar, savaş suçlarının merkezindeki İsrail ordusunda paniğe sebep oldu. Gazze’de soykırım yapan işgalci güçte görevli subaylar ve askerler kararın emsal niteliği taşıması ve kendileri aleyhinde de tutuklama emri çıkarılmasından endişe duymaya başladı. Haaretz gazetesinin haberine göre artık dokunulmaz olmadıklarını gören soykırımcı askerlerin orduyu bırakmayı düşündüklerini ve yargılanma korkusu yaşadıklarını belirtti.





ÇİFTE VATANDAŞLAR YARGILANABİLİR

Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim 2023 sonrası dünyanın dört bir yanından çifte vatandaşlık taşıyan Yahudiler işgalci güce katılarak soykırımda rol aldı. İsrail ordusu, çifte vatandaşlığa sahip 21 bin 891 askerin Gazze'deki operasyonlara katıldığını duyurmuştu. Bu kişilerin başta ABD olmak üzere Batılı uluslararası şirketlerde çalıştıkları da tespit edilmişti. UCM kararıyla soykırıma aktif katılan çifte vatandaşlıkları olan askerlerin yargılanabilmesi için yasal zemini oluşturduğu da değerlendiriliyor. Batılı ülkelerde farklı şirketlerde çalışan askerler hakkında soruşturma açabilir ya da soykırımda payı olan kişileri vatandaşlıktan çıkarabilir.





NAZİLERLE BENZER SÜREÇ

Bilindiği üzere 2. Dünya Savaşı sonrasında birçok Nazi askeri soykırımdaki rolleri nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yakalanarak yargılanmıştı. Alman Nazi ordusunda görev alan kişiler yaşları ne olursa olsun haklarındaki yakalama kararları sonucu takip edilerek, kaçtıkları ülkelerde yakalanmış ve ağır hapis cezalarına çarptırılmışlardı. Nazilere benzer şekilde soykırımcı İsrail askerleri için de UCM kararı emsal alınarak aynı zamanda vatandaşı oldukları Batılı ülkelerde benzer ceza davalarının açılabileceği kaydediliyor.





SİLAH AMBARGOSU İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN

UCM’nin tüm baskılara rağmen aldığı karar sonrası gözler, aksiyon almamak adına muğlaklıkların arkasına sığınan Batı’ya çevrildi. Söz konusu karar ile İsrail’in savaş suçları işlediğine dair kanı hukuki bir temele otururken, şimdiye kadar İsrail'e karşı daha ılımlı önlemlerle yetinen Batılı ülkeler silah ambargosu uygulamak için somut bir gerekçeye sahip. Kasım ayının başında Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'e silah ve mühimmat sevkıyatının durdurulması için tedbir isteminde bulundu.





GÖSTERMELİK DAVA HAZIRLIĞINDA

Soykırım suçuna ortak olmaktan çekinen Batılı ülkelerin, UCM kararı sonrası silah ambargosu uygulamaya yanaşabileceği öngörülüyor. Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri de söz konusu tehlikeye karşı göstermelik davalar açmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, işgalci güç, orduda görev alan askerlerin yabancı ülkelerde tutuklanmaları ihtimalinin önüne geçmek için askeri savcılığın kararı incelediğini dile getirdi. Bu kapsamda Sde Teiman hapishanelerinde Filistin mahkumları taciz eden ve işkence yapan askerler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yine Gazze'de Filistin Üniversitesi'ne ait bir binanın havaya uçurulması ve Gazze Şeridi'nde ordu yönetmelikleri ve savaş yasaları ihlal edilerek sivillerin öldürüldüğü bazı özel vakalarla ilgili de soruşturma başlatıldı. Hem uluslararası mahkemelerin İsrail’in en üst mercîlerine yönelik karar alması, hem de yerel askeri savcılığın soruşturmaları sıklaştırması ordu içinde büyük paniğe neden oldu.





7 MADDEDEN SUÇLANIYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), yakalama kararı verdiği Netanyahu’nun insanlığa karşı işlediği suçlar için 7 madde saydı. Yapılan suçlamalar ise şu şekilde: “ Nüfusu açlığa terk etmek, kasıtlı olarak sivil nüfusu hedef almak, insani yardıma izin vermemek, sivil nüfusu yaşam ve sağlık gibi temel haklarından mahrum etmek, kitleleri ve bireyleri bir gruba mensup olmalarından ötürü hedef almak, nüfusu en temel ihtiyaçlarından (ilaç, gıda, su) mahrum etmek, sağlık tesislerini ve sağlık personelini hedef almak.”





Biden

Biden da tutuklansın

UCM kararı dünya genelinde olumlu karşılanırken ABD’de soykırım karşıtı aktivistler, kararın yeterli olmadığını ve ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’in de tutuklanması gerektiğini savundu. Uzun yıllardır New York'ta siyasi organizatörlük yapan Abdulla Akl, Middle East Eye’a verdiği demeçte, "Netanyahu kadar suç ortağı olan, Biden, Kamala Harris, Antony Blinken ve diğerleri için tutuklama kararı neden çıkarılmadı” sorusunu yöneltti. Ayrımcılık Karşıtı Komitesi'nden Abed Ayoub da yaptığı açıklamada, "Biden yönetimi İsrail'e karşı suç ortaklığı soykırımı körükledi ve uluslararası normları ihlal etti" dedi.





Destek çığ gibi büyüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için çıkardığı tutuklama kararlarına 16 ülke destek verdiğini duyurdu. Emrin, “ Bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi ” olduğunu belirten Fransa , tutuklama kararına uyacağını açıkladı. Bunlar dışında Türkiye , Güney Afrika , Cezayir , Slovenya , Litvanya , Estonya , Kanada , İsveç , İsviçre , Avusturya , Belçika , Hollanda , Kolombiya , İrlanda , İtalya ve İspanya karara uyacağını duyurdu.





Macaristan’dan skandal davet

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama emri sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban, skandal bir açıklama yaptı. Orban, Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini ve tutuklama kararına uyulmayacağını garanti edeceğini söyledi. Netanyahu ise Orban'a, gösterdiği “ahlaki netlik” için teşekkür etti.





Netanyahu panikledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM’nin kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, olayı “kara bir gün” olarak nitelendirerek, “Bu, tek bir amacı olan antisemitik bir önlemdir” ifadelerini kullandı.





Siyonazilere nazi desteği

Almanya Federal Hükümet Sözcülüğü, Berlin'in UCM'nin tutuklama kararlarını 'dikkatlice inceleyeceğini' ancak Almanya'ya ziyaret planlanana kadar 'başka adım atmayacağını' ifade etti. Sözcü, Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatı konusundaki tutumunun değişmediğini de açıkladı.





Lahey işgali yasası

Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı, ABD'nin 2002'de yürürlüğe soktuğu 'Lahey İşgali Yasası'nı tekrar gündeme getirdi. Dönemin Başkanı George W. Bush'ın imzaladığı yasaya göre, UCM adına alıkonulan herhangi bir ABD müttefiki askeri personelinin serbest bırakılmasını sağlamak için ABD, gerekli tüm araçları kullanma yetkisine sahip. Buna Hollanda'yı işgal de dahil.











