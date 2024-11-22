ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun tutuklanma emrini destekledi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz"

"Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz"

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.