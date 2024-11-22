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ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun tutuklanma emrini destekledi

ABD'li Senatör Sanders Netanyahu'nun tutuklanma emrini destekledi

10:3422/11/2024, Cuma
AA
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ABD'li Senatör Bernie Sanders
ABD'li Senatör Bernie Sanders

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını desteklediğini açıkladı. "Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz" dedi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.


UCM'nin suçlamalarının sağlam temellere dayandığını kaydeden Sanders, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını hatırlattı.


Sanders,
"Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz"
ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, UCM'nin kararlarına katıldığını vurguladı.


UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.



#ABD
#UCM
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Netanyahu

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