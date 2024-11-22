İşte UCM'nin Netanyahu'ya tutuklama emrine uyacak ülkeler: Girdikleri anda tutuklanacaklar

Dünyanın dört bir yanında yoğun eleştirilere neden olan bu katliamların ardından, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) harekete geçerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama kararı aldı. UCM’nin bu yaptırım kararı, uluslararası toplum tarafından dikkatle takip ediliyor.
Netanyahu ve İsrailli vekillerin tanımadıklarını söyledikleri karar sonrası, birçok ülke açıklama yaptı.
UCM'nin kararını doğru bulan bazı Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ülkelerine girdikleri anda tutuklayacaklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ICC'nin tutuklama emrinin, Filistinlilere karşı "soykırım" işleyen İsrailli yetkililerin adalete teslim edilmesinde "umut verici" ve önemli bir adım olduğunu söyledi.
Fidan, "Soykırımın cezalandırılması için uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Sir Keir Starmer'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarma kararını desteklemesinin ardından Binyamin Netanyahu'nun İngiltere'yi ziyaret etmesi halinde tutuklanabileceği bildirildi.
İsviçre Federal Adalet Ofisi, UCM ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, Netanyahu veya Gallant'ın sviçre'ye girmeleri halinde tutuklanacaklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin UCM’nin bağımsızlığına ve kararlarına saygı duyduğunu söyleyerek, "Gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İtalya Savunma Bakanı Crosetto "Karar siyasi değil, Netanyahu gelirse tutuklarız" dedi.
erkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını ve ülkeye giriş yapmaları durumunda Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanacağını sözlerine ekledi.
Hükümet yaptığı açıklamada, ICC'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun "Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için adalet yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.
Karara uyacaklarını açıklayan hükümet, diğer ülkeleri de tutuklama emri için birlik olmaya davet etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın "UCM'nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini" söyledi.
Başbakan Simon Harris, bunun "son derece önemli bir adım" olduğunu söyledi.
İrlanda'nın UCM kararlarına saygı duyduğunu belirten Harris, diğer ülkelerin de karara "acil bir şekilde" uyması gerektiğini ifade etti.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç ve AB'nin "mahkemenin önemli çalışmalarını desteklediğini ve bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruduğunu" söyledi.
İsveç kolluk kuvvetlerinin, İsveç topraklarında UCM emirlerine tabi kişilerin tutuklanmasına karar verdiğini de sözlerine ekledi.
Belçika hükümeti, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye girmesi halinde tutuklayacaklarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceklerini açıkladı.