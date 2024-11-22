Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Starmer UCM'nin kararına uyacak: Netanyahu İngiltere'ye girerse tutuklanacak

Starmer UCM'nin kararına uyacak: Netanyahu İngiltere'ye girerse tutuklanacak

Lokman Özdemir
11:2722/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Netanyahu - Gallant - Keir Starmer
Netanyahu - Gallant - Keir Starmer

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarma kararını desteklemesi sonrası hükümetin karara uyacağı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın İngiltere'ye gelmesi halinde tutuklanacağı bildirildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 'Gazze kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.


İngiltere, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 123 üyesiyle birlikte artık uluslararası hukuk uyarınca Netanyahu'yu 'görüldüğü anda' tutuklamakla yükümlü olacak.





Başbakanlıktan bir sözcü, Hükümet'in mahkemeye saygı duyduğunu ve İngiliz topraklarına ayak basması halinde tutuklanabileceği ihtimalini dışlamadığını söyledi. Bu yorumlar, yaygın olarak kararın destekleyicisi olarak yorumlandı.


Keir Starmer

Ancak UCM'nin emrinin geçerli olabilmesi için bir İngiliz mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.


"Hükümet yasal yükümlülüklere uyacak"


Başsavcı Lord Hermer ise bir gazete röportajında ​​hükümetin
'UCM'nin çalışmalarını baltalayacak hiçbir şey yapmayacağını'
ve
'yasal yükümlülüklerine uyacağını'
söyledi.




#İngiltere
#Netanyahu
#İsrail
#Uluslararası Ceza Mahkemesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SED Kasım ayı ödemesi ne zaman yatacak, bu ay yattı mı?