Starmer UCM'nin kararına uyacak: Netanyahu İngiltere'ye girerse tutuklanacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 'Gazze kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.
İngiltere, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 123 üyesiyle birlikte artık uluslararası hukuk uyarınca Netanyahu'yu 'görüldüğü anda' tutuklamakla yükümlü olacak.
Başbakanlıktan bir sözcü, Hükümet'in mahkemeye saygı duyduğunu ve İngiliz topraklarına ayak basması halinde tutuklanabileceği ihtimalini dışlamadığını söyledi. Bu yorumlar, yaygın olarak kararın destekleyicisi olarak yorumlandı.
Ancak UCM'nin emrinin geçerli olabilmesi için bir İngiliz mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.