Trump Gazze hezeyanını bir kez daha dillendirdi: Filistinlilerin başka alternatifi yok

"Eğer bir fırsatları olsaydı... Şu anda başka alternatifleri yok. Yani, alternatifleri olmadığı için oradalar. Şu anda ellerinde büyük bir moloz yığını var. Fotoğrafları gördünüz mü? Kim böyle yaşayabilir ki? Ayrıca çok tehlikeli; her yerde ateş ve bombalama var, her iki tarafta da var. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze'ye geri dönmek zorundalar."