Trump Gazze hezeyanını bir kez daha dillendirdi: Filistinlilerin başka alternatifi yok

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlileri Gazze'den sürgün planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok." diyen Trump, "Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." dedi. Hamas, Trump'ın açıklamalarını reddetti. ABD Başkanı ayrıca, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini de imzaladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.
İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.
Gazze hezeyanını bir kez daha dillendirdi
Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yineledi.
"Doğru bir toprak parçası, Gazze'ye dönmekten iyidir"
Trump, Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye mecburen döndüklerini savunarak şunları kaydetti:
Hamas: Reddediyoruz
ABD'yi UNRWA'dan geri çekti
Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.
İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.
Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.