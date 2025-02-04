Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump Gazze hezeyanını bir kez daha dillendirdi: Filistinlilerin başka alternatifi yok

Trump Gazze hezeyanını bir kez daha dillendirdi: Filistinlilerin başka alternatifi yok

23:124/02/2025, Salı
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Donald Trump, Gazze'den sürgün planını sık sık dillendirmeye başladı.
Donald Trump, Gazze'den sürgün planını sık sık dillendirmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Filistinlileri Gazze'den sürgün planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka alternatifi yok." diyen Trump, "Ürdün ve Mısır Filistinlileri Gazze'den almalı." dedi. Hamas, Trump'ın açıklamalarını reddetti. ABD Başkanı ayrıca, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini de imzaladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

Gazze hezeyanını bir kez daha dillendirdi

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yineledi.

"Gazze konusunda pek çok insandan farklı düşünüyorum. Bence iyi, yeni ve güzel bir toprak parçası alsınlar ve biz de birilerinin gerekli parayı koyup orayı inşa etmesini, güzelleştirmesini ve yaşanabilir hale getirmesini sağlayalım."
diyen Trump, Gazze'deki koşulların "yaşanabilir" olmadığını ifade etti.

"Doğru bir toprak parçası, Gazze'ye dönmekten iyidir"

Trump, Gazze'deki fiziksel durumu,
"Orada nasıl kalmak isterler bilmiyorum. Burası tam bir yıkım alanı."
ifadesiyle tanımlayarak,
"Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur."
dedi.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye mecburen döndüklerini savunarak şunları kaydetti:

"Eğer bir fırsatları olsaydı... Şu anda başka alternatifleri yok. Yani, alternatifleri olmadığı için oradalar. Şu anda ellerinde büyük bir moloz yığını var. Fotoğrafları gördünüz mü? Kim böyle yaşayabilir ki? Ayrıca çok tehlikeli; her yerde ateş ve bombalama var, her iki tarafta da var. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze'ye geri dönmek zorundalar."

Hamas: Reddediyoruz

Hamas,
"Trump'ın Filistinlileri yerinden edeceği yönündeki açıklamalarını reddediyoruz"
açıklamasında bulundu.

ABD'yi UNRWA'dan geri çekti

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çekti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.

Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.


#Donald Trump
#Filistin
#Gazze
#İran

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Darphane UTTS maliyetini açıkladı: Gerçekten 5 TL mi?