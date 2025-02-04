Trump Çin dedi ses AB’den geldi: Otomotiv sektörü sarsıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinin hisseleri düşüşe geçti. ABD Başkanı Trump'ın, Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara geniş kapsamlı gümrük vergileri getirmesi, Avrupa'da otomobil üreticilerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Avrupalı üreticiler Volkswagen, Volvo Cars, Daimler Truck, Porsche ve BMW'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla düşüş gösterirken, Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo'nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Deutsche Bank'ın konuya ilişkin analizine göre, Trump'ın tarifelerinin uygulanmasının, küresel ticaret politikasında 1970'lerden beri görülen en büyük şoku oluşturacağı tahmin ediliyor. İlave gümrük vergisi uygulanacak ithal ürünlerin büyüklüğünün 1,4 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor. Kanada ve Meksika'da yaklaşık 5,3 milyon hafif araç üretiliyor ve bunların yaklaşık yüzde 70'i ABD pazarına gidiyor. ABD'de üretilen araçların çoğu, Kanada veya Meksika kaynaklı bileşen setlerini kullanıyor. Bu bileşenlere vergİ uygulanmasının ABD'deki araçların maliyetlerini artıracağı kaydediliyor.