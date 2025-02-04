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Soykırım karşıtı üniversitelere soruşturma: Trump talimatı verdi bakanlık harekete geçti

Soykırım karşıtı üniversitelere soruşturma: Trump talimatı verdi bakanlık harekete geçti

11:234/02/2025, Salı
AA
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Trump, Filistin protestolarının yapıldığı üniversitelere soruşturma açılması talimatını verdi.
Trump, Filistin protestolarının yapıldığı üniversitelere soruşturma açılması talimatını verdi.

ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği 5 üniversite hakkında 'antisemitizm' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı aralayan 'antisemitizmle mücadele' temalı başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından Washington yönetimi bu konuda tartışmalı adımlar atıyor.

5 üniversiteye soruşturma

ABD Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın bu kararnamesi kapsamında 5 üniversite hakkında
'antisemitik tutum görüldüğü' öne sürülerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sözde insan hakları yetkilisinden açıklama

ABD İnsan Hakları Ofisi
yetkililerinden Craig Trainor'ın "antisemitik tutumlar ve yasa dışı kampların 2024'te kampüs yaşamını felç ettiğini" savunduğu aktarılan açıklamada, üniversitelerin, Gazze ile dayanışma amacıyla kampüslere kurulan kamplara 'imtiyaz tanıdığı' öne sürüldü.

İsrail'in zulmüne karşı durmuşlardı

Soruşturma açılan
Columbia Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Portland Eyalet Üniversitesi, California Üniversitesine bağlı Berkeley Kampüsü ve Twin Cities Minnesota Üniversitesi,
Nisan 2024'te başlayan ve dünyaya yayılan Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiği okullar arasında yer almıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri ülkede 50'den fazla üniversiteye yayılmış, gösterilerde çoğu öğrenci ve fakülte mensubu 3 bin 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

#ABD
#Demokrasi
#Üniversite
#Kampüs
#Filistin
#Gazze
#Antisemitizm

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