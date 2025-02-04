Soykırım karşıtı üniversitelere soruşturma: Trump talimatı verdi bakanlık harekete geçti

ABD İnsan Hakları Ofisi

yetkililerinden Craig Trainor'ın "antisemitik tutumlar ve yasa dışı kampların 2024'te kampüs yaşamını felç ettiğini" savunduğu aktarılan açıklamada, üniversitelerin, Gazze ile dayanışma amacıyla kampüslere kurulan kamplara 'imtiyaz tanıdığı' öne sürüldü.