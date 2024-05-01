ABD'nin Columbia Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı

ABD üniversitelerindeki 'Gazze' eylemleri yayılıyor, sert polis saldırısı da sürüyor. Üniversite yönetimlerinin yoğun baskılarına rağmen öğrenciler Gazze desteği eylemlerine devam ediyor. ABD polisi, ters kelepçe takarak gözaltına aldığı bir öğrenciyi elektroşok silahı ile müdahale etti. Gözü dönmüş ABD polisi, savunmasız insanlara karşı elektroşok tabancasını ise ilk defa kullanmıyor.