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Trump Gazze'de soykırıma yeşil ışık yaktı: Ateşkesin garantisi yok

Trump Gazze'de soykırıma yeşil ışık yaktı: Ateşkesin garantisi yok

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesinde Gazze'de katliama yeşil ışık yaktı.

Oval Ofis'te basın soruları cevaplayan Trump, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok." açıklamasını yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt veren Trump, bu konuda konuşmak istemediğini ancak İsrail'in Orta Doğu'da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu belirtti.

Trump'ın Mısır, İsrail ve Ürdün trafiği

Trump, Gazze Şeridi’ndeki 1,5 milyon Filistinliyi göçe zorlayarak Ürdün’le Mısır’a sürme planı için diplomatik temaslarını artırdı.

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Trump’la Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Başkan seçildikten sonra Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlanacak ilk yabancı lider olacak olan Netanyahu, sosyal medya uygulaması X’te yaptığı paylaşımda, görüşmede Trump’la, “Ortadoğu haritasını yeniden çizeceklerini” iddia etmişti. Netanyahu'nun ziyaretinden önce Trump'ın Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-sisi ile bir telefon konuşması gerçekleştirmesi, Beyaz Saray'da Gazze'de bir etnik temizlik için süreç yönetimi uyguladığı endişesini artırdı.

KRAL 2. ABDULLAH DA WASHINGTON'A GİDİYOR

Trump, Netanyahu'yla görüşmeden hemen önce, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmede Gazze ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Sisi tarafından yapılan açıklamada da ABD Başkanı'nı ülkesine davet ettiği öğrenilirken, Trump'ın da benzer bir davette bulunduğu belirtildi. Tüm bu görüşme trafiğinin ortasında Trump’ın Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı açıklandı. Ürdün Krallığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Kral Abdullah'ı Washington'a davet ettiği belirtildi. Davet'in Mısır ve İsrail görüşmelerinden hemen sonra gelmesi gündemin Gazze'deki Filisitinlilerin durumu olduğu değerlendirmesine sebep oldu. Ürdün ve Mısır, Trump'ın planına karşı çıkmış, Gazzelilerin başka ülkelere tehcir edilmesine karşı olduklarını kaydetmiş ancak Trump, Kahire ve Amman yönetimlerinin kendisine borçlu olduğunu savunarak geri adım atmamıştı.




#Donald Trump
#Soykırım
#İsrail
#Gazze

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