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Trump gözünü Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarına dikti

Trump gözünü Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarına dikti

00:164/02/2025, Salı
AA
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Trump, yardımlara karşılık Ukrayna ile ülkenin yeraltı kaynaklarını almaya yönelik anlaşma yapmak istediklerini söyledi.
Trump, yardımlara karşılık Ukrayna ile ülkenin yeraltı kaynaklarını almaya yönelik anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya desteğini sürdüren ABD, bunun karşılığı olarak ülkenin yer altı kaynaklarına göz dikti. Ukrayna'ya yaptıkları yardımın devasa boyutlara ulaştığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, buna karşılık olarak, bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump
, Ukrayna'ya yaptıkları askeri ve diğer yardımların devasa miktarlara ulaştığını ve buna karşılık olarak, bu ülkeden nadir toprak elementleri almak istediklerini söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Destek devam edecekse karşılığı olacak"

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini kaydeden Trump, verdikleri milyonlarca dolarlık desteği hatırlatarak bu konuda Kiev yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulayan Trump, şöyle konuştu:
"
Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna'yla, onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz.
"

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini belirtmişti.



#ABD
#Donald Trump
#Ukrayna

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